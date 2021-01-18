الإثنين 18-01-2021
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الإثنين، 18-01-2021 03:23 م

اهالي الصريح يشتكون من حفرة منتصف الطريق تهدد حياة المارة - شاهد الصور

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الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - اشتكى مواطنون في منطقة الصريح التابعة لمحافظة اربد من وجود حفرة وسط الطريق تهدد حياة المارة والمركبات .

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واظهرت صور وصلت الوكيل الاخباري حجم الخطورة للحفرة وذلك نتيجة وجودها منتصف الطريق وعلى التفاف حاد يمكن ان يسبب الحوادث المرورية .

 

سكان المنطقة طالبوا الجهات المعنية بضرورة الاسراع بايجاد حل للمشكلة قبل وقوع حادث مروري خاصة وان الطريق يقع بالقرب من مدرسة البنات الثانوية و يشهد حركة مرورية نشطة فيما اكدوا ان معظم شوارع الصريح بحاجة الى اعادة ترميم كونها تعاني من حفريات ادت الى الحاق الضرر بالمواطنين  . 

 




 




 

 


 

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