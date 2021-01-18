اهالي الصريح يشتكون من حفرة منتصف الطريق تهدد حياة المارة - شاهد الصور

الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - اشتكى مواطنون في منطقة الصريح التابعة لمحافظة اربد من وجود حفرة وسط الطريق تهدد حياة المارة والمركبات .

اضافة اعلان



واظهرت صور وصلت الوكيل الاخباري حجم الخطورة للحفرة وذلك نتيجة وجودها منتصف الطريق وعلى التفاف حاد يمكن ان يسبب الحوادث المرورية .

سكان المنطقة طالبوا الجهات المعنية بضرورة الاسراع بايجاد حل للمشكلة قبل وقوع حادث مروري خاصة وان الطريق يقع بالقرب من مدرسة البنات الثانوية و يشهد حركة مرورية نشطة فيما اكدوا ان معظم شوارع الصريح بحاجة الى اعادة ترميم كونها تعاني من حفريات ادت الى الحاق الضرر بالمواطنين .









