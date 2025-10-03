الجمعة 2025-10-03 07:33 م
 

روسيا: الاتصالات مع الولايات المتحدة بشأن استعادة العلاقات مستمرة

روسيا: الاتصالات مع الولايات المتحدة بشأن استعادة العلاقات مستمرة
روسيا: الاتصالات مع الولايات المتحدة بشأن استعادة العلاقات مستمرة
 
الجمعة، 03-10-2025 07:22 م
الوكيل الإخباري-  أكدت روسيا، اليوم الجمعة، أن الاتصالات مع الولايات المتحدة الأميركية مستمرة بشأن الحرب في أوكرانيا، مشيرة إلى وجود قنوات حوار قائمة بين الإدارتين لاستعادة العلاقات في المجالات كافة.اضافة اعلان


وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان صحفي: "موسكو مستعدة للاستجابة عمليًا حال ورود إشارات إيجابية من واشنطن، استمرار الحوار ورفع درجة الحوار واستمرار عمل القنوات القائمة ضروريان كخطوة أولى نحو تهيئة أجواء أفضل بين البلدين من أجل استعادة العلاقات الثنائية".
 
 
gnews

أحدث الأخبار

روسيا: الاتصالات مع الولايات المتحدة بشأن استعادة العلاقات مستمرة

عربي ودولي روسيا: الاتصالات مع الولايات المتحدة بشأن استعادة العلاقات مستمرة

المخبز الأردني يكثف عمله في وسط القطاع

أخبار محلية المخبز الأردني يكثف عمله في وسط القطاع

الأردن والعراق يبحثان تعزيز التعاون في مجال إدارة الانتخابات

أخبار محلية الأردن والعراق يبحثان تعزيز التعاون في مجال إدارة الانتخابات

مركز الصحة الرقمية: توفير 2.7 مليون دينار من مخزون الأدوية منذ نيسان

أخبار محلية مركز الصحة الرقمية: توفير 2.7 مليون دينار من مخزون الأدوية منذ نيسان

رئيسة بلدية بني عبيد تتفقد مشاريع تنموية في اللواء

أخبار محلية رئيسة بلدية بني عبيد تتفقد مشاريع تنموية في اللواء

ترامب يدعو الفلسطينيين لمغادرة "منطقة محتملة للموت" داخل غزة

عربي ودولي ترامب يدعو الفلسطينيين لمغادرة "منطقة محتملة للموت" داخل غزة

بلدية غرب إربد تواصل استعداداتها لاستقبال فصل الشتاء

أخبار محلية بلدية غرب إربد تواصل استعداداتها لاستقبال فصل الشتاء

الحاخام السوري الأمريكي هنري يوسف حمرة

عربي ودولي للمرة الأولى منذ 60 عاما .. حاخام يهودي يترشح لعضوية مجلس الشعب السوري



 
 





الأكثر مشاهدة