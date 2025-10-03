روسيا: الاتصالات مع الولايات المتحدة بشأن استعادة العلاقات مستمرة

07:22 م

الوكيل الإخباري- أكدت روسيا، اليوم الجمعة، أن الاتصالات مع الولايات المتحدة الأميركية مستمرة بشأن الحرب في أوكرانيا، مشيرة إلى وجود قنوات حوار قائمة بين الإدارتين لاستعادة العلاقات في المجالات كافة.





وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان صحفي: "موسكو مستعدة للاستجابة عمليًا حال ورود إشارات إيجابية من واشنطن، استمرار الحوار ورفع درجة الحوار واستمرار عمل القنوات القائمة ضروريان كخطوة أولى نحو تهيئة أجواء أفضل بين البلدين من أجل استعادة العلاقات الثنائية".

