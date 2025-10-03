روسيا: الاتصالات مع الولايات المتحدة بشأن استعادة العلاقات مستمرة

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان صحفي: "موسكو مستعدة للاستجابة عمليًا حال ورود إشارات إيجابية من واشنطن، استمرار الحوار ورفع درجة الحوار واستمرار عمل القنوات القائمة ضروريان كخطوة أولى نحو تهيئة أجواء أفضل بين البلدين من أجل استعادة العلاقات الثنائية".
