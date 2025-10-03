كولومبيا .. وفاة بطل كمال الأجسام ييفر أسبريا عن 22 عامًا

ولم يُعلَن بعد رسميًا عن سبب وفاة أسبريا، لكن حسابَ «Fit Dudes» المتخصص في أخبار أبطالِ كمالِ الأجسام شارك منشورًا يزعم أن البطلَ الكولومبيَّ توفي الأحدَ الماضيَ بسببِ التهابٍ رئويٍ.
وشاركت عائلةُ ييفر أسبريا معلوماتٍ حول مراسمِ تأبينِه بعد وفاته، طالبةً احترامَ خصوصيتِها خلال هذا الوقت، و«إرثَ وحياةَ فقيدهم الغالي».
وكان أسبريا يستعدُّ لخوضِ أولِ مشاركةٍ احترافيةٍ له في فئةِ «212» خلال بطولةِ «فارلابس مكسيكو برو/آم» في أكتوبر الحالي، بعد أن حصلَ مؤخَّرًا على بطاقته الاحترافية، بفضلِ جسدِهِ المميزِ الذي بنَاه عبرَ برنامجٍ تدريبيٍّ وغذائيٍّ دقيقٍ بإشرافِ فريقِهِ.
ووصفَهُ الوسطُ الرياضيُّ بأنه نجمٌ صاعدٌ في فئةِ «212»، التي تُعدُّ من أبرزِ فئاتِ كمالِ الأجسام، وغالبًا ما تكونُ محطةً للاعبين قبلَ الانتقالِ إلى فئةِ الرجالِ المفتوحة، على غرارِ ديريك لانسفورد، الذي فازَ بلقبِ أولمبيا في الفئتين.
وتأتي وفاةُ ييفر أسبريا ضمنَ سلسلةٍ من الأحداثِ المؤسفةِ في رياضةِ كمالِ الأجسام؛ ففي الأسبوعِ الماضيِ أُبلغَ عن وفاةِ اللاعبةِ المحترفةِ في فئةِ «فيزيك للسيدات» (Women’s Physique Pro)، جيسيكا ريفيرا.
وكانت لريفيرا مسيرةٌ رائعةٌ في كمالِ الأجسام؛ فقد حصلت على بطاقتها الاحترافية قبلَ ما يُقاربُ عقدًا من الزمان، واشتهرت في فئتها بلياقتها البدنية المذهلةِ ونحتِ عضلاتِها الدقيقِ.
روسيا اليوم
