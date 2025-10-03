الجمعة 2025-10-03 10:06 م
 

كولومبيا .. وفاة بطل كمال الأجسام ييفر أسبريا عن 22 عامًا

كولومبيا .. وفاة بطل كمال الأجسام ييفر أسبريا عن 22 عامًا
كولومبيا .. وفاة بطل كمال الأجسام ييفر أسبريا عن 22 عامًا
 
الجمعة، 03-10-2025 08:10 م
الوكيل الإخباري-   توفي ييفر أسبريا، لاعبُ كمالِ الأجسامِ الكولومبي المحترف في فئةِ «212» التابعة للاتحاد الدولي لكمال الأجسام (IFBB)، بشكلٍ مفاجئٍ عن عمرٍ ناهزَ 22 عامًا.اضافة اعلان


ولم يُعلَن بعد رسميًا عن سبب وفاة أسبريا، لكن حسابَ «Fit Dudes» المتخصص في أخبار أبطالِ كمالِ الأجسام شارك منشورًا يزعم أن البطلَ الكولومبيَّ توفي الأحدَ الماضيَ بسببِ التهابٍ رئويٍ.

وشاركت عائلةُ ييفر أسبريا معلوماتٍ حول مراسمِ تأبينِه بعد وفاته، طالبةً احترامَ خصوصيتِها خلال هذا الوقت، و«إرثَ وحياةَ فقيدهم الغالي».

وكان أسبريا يستعدُّ لخوضِ أولِ مشاركةٍ احترافيةٍ له في فئةِ «212» خلال بطولةِ «فارلابس مكسيكو برو/آم» في أكتوبر الحالي، بعد أن حصلَ مؤخَّرًا على بطاقته الاحترافية، بفضلِ جسدِهِ المميزِ الذي بنَاه عبرَ برنامجٍ تدريبيٍّ وغذائيٍّ دقيقٍ بإشرافِ فريقِهِ.

ووصفَهُ الوسطُ الرياضيُّ بأنه نجمٌ صاعدٌ في فئةِ «212»، التي تُعدُّ من أبرزِ فئاتِ كمالِ الأجسام، وغالبًا ما تكونُ محطةً للاعبين قبلَ الانتقالِ إلى فئةِ الرجالِ المفتوحة، على غرارِ ديريك لانسفورد، الذي فازَ بلقبِ أولمبيا في الفئتين.

وتأتي وفاةُ ييفر أسبريا ضمنَ سلسلةٍ من الأحداثِ المؤسفةِ في رياضةِ كمالِ الأجسام؛ ففي الأسبوعِ الماضيِ أُبلغَ عن وفاةِ اللاعبةِ المحترفةِ في فئةِ «فيزيك للسيدات» (Women’s Physique Pro)، جيسيكا ريفيرا.

وكانت لريفيرا مسيرةٌ رائعةٌ في كمالِ الأجسام؛ فقد حصلت على بطاقتها الاحترافية قبلَ ما يُقاربُ عقدًا من الزمان، واشتهرت في فئتها بلياقتها البدنية المذهلةِ ونحتِ عضلاتِها الدقيقِ.

روسيا اليوم
 
 
gnews

أحدث الأخبار

بلدية إربد تواصل تنفيذ خطتها لتعبيد الطرق وتحسين واقع النظافة في المدينة

أخبار محلية بلدية إربد تواصل تنفيذ خطتها لتعبيد الطرق وتحسين واقع النظافة في المدينة

ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار أسهم بورصة عمان بنسبة 0.29% في أسبوع

اقتصاد محلي ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار أسهم بورصة عمان بنسبة 0.29% في أسبوع

الغذاء والدواء تنفذ 5 آلاف جولة تفتيشية على المنشآت الغذائية خلال أيلول

أخبار محلية الغذاء والدواء تنفذ 5 آلاف جولة تفتيشية على المنشآت الغذائية خلال أيلول

إخماد حريق مركبة في متنزه غمدان دون إصابات

أخبار محلية إخماد حريق مركبة في متنزه غمدان دون إصابات

تعليمات جديدة للمركبات: موافقات أوروبية وخليجية إلزامية

أخبار محلية تعليمات جديدة للمركبات: موافقات أوروبية وخليجية إلزامية

الرئيس الفلسطيني يؤكد الالتزام بإجراء الانتخابات بعد الحرب

فلسطين الرئيس الفلسطيني يؤكد الالتزام بإجراء الانتخابات بعد الحرب

كولومبيا .. وفاة بطل كمال الأجسام ييفر أسبريا عن 22 عامًا

منوعات كولومبيا .. وفاة بطل كمال الأجسام ييفر أسبريا عن 22 عامًا

أسواق الأسهم الأوروبية تسجل مكاسب أسبوعية

أسواق ومال أسواق الأسهم الأوروبية تسجل مكاسب أسبوعية



 
 





الأكثر مشاهدة