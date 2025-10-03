إخماد حريق مركبة في متنزه غمدان دون إصابات

09:12 م

الوكيل الإخباري- تمكّنت كوادر الدفاع المدني فجر اليوم الجمعة من إخماد حريق اندلع في إحدى المركبات بمنطقة متنزه غمدان على طريق المطار، دون وقوع أي إصابات بالأرواح وفق ما أفاد به الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام. اضافة اعلان





