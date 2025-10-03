الغذاء والدواء تنفذ 5 آلاف جولة تفتيشية على المنشآت الغذائية خلال أيلول

ووفقًا لبيان أصدرته المؤسسة، نفذت كوادر المؤسسة 5004 جولات عبر فروعها المنتشرة في مختلف مناطق المملكة، توزعت بين جهود الرقابة الدورية والتحري والمتابعة والترخيص والتعامل مع الشكاوى المقدمة من قبل المواطنين وسحب العينات وتنفيذ الحملات الموسمية المكثفة.
وأضافت المؤسسة، أن الجولات، شملت 339 جولة على مصانع إنتاج الغذاء وشركات استيراد وتصدير المواد الغذائية لغايات الكشف الدوري وسحب العينات، وأسفرت الجولات عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات الرقابية الفعالة وفقًا للأنظمة والتعليمات المعتمدة.
وأكدت مدير عام المؤسسة الدكتورة رنا عبيدات، أهمية الجهود المتواصلة للمؤسسة في تعزيز أعمال الرقابة والتفتيش على المنشآت الغذائية والتوسع في تنفيذ الحملات الرقابية خلال المرحلة المقبلة، مشيرة إلى أن المؤسسة بصدد دعم كوادرها الرقابية من خلال تعيين مفتشين إضافيين، واستحداث آليات رقابية نوعية بالتعاون مع الجهات الشريكة.
ودعت المؤسسة إلى التواصل معها في حال وجود أي ملاحظة أو استفسار أو شكوى عبر خط الشكاوى المجاني 117114 ، والبريد الإلكتروني [email protected]، وعبر تطبيق الواتس آب على الرقم (0795632000)
