الجمعة 2025-10-03 10:06 م
 

أسواق الأسهم الأوروبية تسجل مكاسب أسبوعية
 
الجمعة، 03-10-2025 08:00 م
الوكيل الإخباري-   تباينت الأسهم الأوروبية عند الإغلاق اليوم الجمعة، ولكنها حققت مكاسب أسبوعية مستفيدةً من الزخم الذي دفع المؤشرات الإقليمية للصعود هذا الأسبوع.اضافة اعلان


وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.5 بالمئة، بعد أن أضاف 0.5 بالمئة في جلسة يوم الخميس بعد أن وصل إلى أعلى مستوى قياسي له في وقت سابق من اليوم، وفقا لشبكة (سي إن بي سي) .

كما ارتفعت الأسواق الرئيسية في جميع أنحاء المنطقة وأغلق مؤشر فوتسي 100 في لندن، الذي سجل أيضاً أعلى مستوى له على الإطلاق في وقت سابق من هذا الأسبوع، بارتفاع بنسبة 0.6 بالمئة، في المقابل أغلق مؤشر داكس الألماني الجلسة على تراجع بنسبة 0.15 بالمئة إلى مستوى 24386.31 نقطة.

في حين صعد مؤشر كاك الفرنسي بنسبة 0.3 بالمئة عند الإغلاق إلى مستوى 8081.54 نقطة.
بينما ارتفع مؤشر (إس إم آي) السويسري بنحو 0.5 بالمئة، وارتفع مؤشر (فوتسي ميب) الإيطالي بنسبة 0.4 بالمئة.
 
 
