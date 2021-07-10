مُسن يثير شفقة المارة في عمان - صورة

الوكيل الإخباري - حطّت على مكاتب " الوكيل الإخباري " صورة لمسنّ في حديقة صويلح بالعاصمة عمان.

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الصورة - أعلى الخبر - وصلت من خلال مواطن ، شاءت الأقدار أن يتخذ طريق الحديقة للوصول إلى عمله ، ما استرعى انتباهه ، هذا الكهل ، صباح اليوم السبت .

وقال المواطن خلال اتصال معه ، أن المشهد "قاسٍ" للغاية ، خاصة أنه يستلقي داخل الحديقة ، ومظهره يلفت الانتباه ، وزاد " لقد قمت بشراء طعام له، فمنظره مثير للشفقة".

من منبر "الوكيل الإخباري" نناشد وزارة التنمية الاجتماعية بالوقوف على الأمر ، من منطلق الإنسانية والمهنية .

ملابس رثّة ، وشعر أشعث ، وغطاء يستر جسده ، هي صورة ذلك "الشخص المثير للانتباه".