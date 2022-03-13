الأحد 13-03-2022
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الأحد، 13-03-2022 08:30 م

منهل تصريف مياه ولوحة قواطع كهربائية يهددان سلامة المواطنين في الزرقاء - صور

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الوكيل الاخباري - اشتكى مواطنون في محافظة الزرقاء من وجود منهل تصريف مياه متروك دون غطاء يشكل خطراً على سلامة المارّة وعلى سلامة المركبات.

 

وأشار المواطنون في رسالة وصلت "الوكيل الاخباري" أن المنهل متروك ومساحته كبيرة، ويكفي لسقوط إنسان بالغ فيه، بالإضافة إلى إمكانية سقوط مركبة بداخله.

 

وناشد المواطنون بلدية الزرقاء بالعمل على ضرورة إغلاق ذلك المنهل، تجنباً لوقوع أي حادث.

 

ويقع ذلك المنهل في شارع الجيش خلف المجمع القديم، مقابل حماية الأسرة.

 

على صعيد متصل، شكا مواطنون من وجود علبة كهرباء بداخلها قواطع كهرباء وأسلاك ظاهرة وغير مغطّاة، وهي عرضة لتساقط الأمطار عليها بشكل مباشر، في الوقت الذي تتعرض فيه المملكة لمنخفض جوي ماطر، الأمر الذي يشكل خطورة من احتمالية حدوث تماس كهربائي بسبب مياه الأمطار.

 

وناشد المواطنون شركة الكهرباء الأردنية بالعمل على إغلاق وعزل القواطع الكهربائية من الجزيرة الوسطية في ذات الشارع تجنباً لتعرض أحد لصعقة كهربائية.

 

فيما قال أحد الناشطين أن قاطع الكهرباء المُشار إليه هذا قام بالتبليغ عنه منذ أكثر من 5 سنوات، لكن دون استجابة.

 

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