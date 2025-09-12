ماكرون يرسل 3 طائرات مقاتلة لـ"حماية المجال الجوي البولندي"

الوكيل الإخباري- أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه أرسل ثلاث طائرات مقاتلة للقيام بدورية في المجال الجوي البولندي بعد حادثة الطائرات المسيرة.



وكتب ماكرون على صفحته في منصة "X": "اتخذنا قرارا باستخدام ثلاث مقاتلات رافال للمشاركة في حماية المجال الجوي البولندي والجناح الشرقي لأوروبا بالتعاون مع حلفاء الناتو".



وأوضح الرئيس الفرنسي أنه ناقش هذه الخطوة مع رئيس وزراء بولندا دونالد توسك، وكذلك مع الأمين العام لحلف الناتو مارك روته ورئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر الذي "يشارك أيضا في حماية الجناح الشرقي".



وفي ختام رسالته، أعاد التأكيد على الادعاءات بـ"تصعيد الترهيب" من قبل روسيا تجاه أوروبا، ووصف ضمان أمن القارة بأنه "أولويته".

RT