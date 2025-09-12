الجمعة 2025-09-12 01:26 ص
 

الحوثيون يعلنون استهداف موقعين عسكريين إسرائيليين في النقب وأم الرشراش

الجمعة، 12-09-2025 12:14 ص
أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع عن استهداف موقعين عسكريين إسرائيليين في النقب وأم الرشراش.


وقال سريع في بيان: "نفذنا عمليتين استهدفتا موقعين عسكريين للعدو الإسرائيلي في النقب وأم الرشراش".

وأضاف: "قصفنا هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي في منطقة النقب بصاروخ باليستي فرط صوتي".

وتابع: "نفذنا عملية نوعية بثلاث مسيرات استهدفت اثنتان منها ما يسمى مطار رامون".

وأكد سريع أن "العملية حققت هدفها بنجاح ومستمرون في عملياتنا الإسنادية لغزة حتى وقف العدوان".

وختم قائلا: "مستمرون في عملياتنا العسكرية لإسناد غزة حتى رفع الحصار عنها والله حسبنا ونعم الوكيل".

