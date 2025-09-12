الصفدي: حكومة إسرائيل مارقة ومجبولة على الكراهية وتعميم العنف

12:19 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/745794 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، في كلمة ألقاها أمام مجلس الأمن الدولي، أن حكومة إسرائيل "مارقة، مجبولة على الكراهية، ترى نفسها فوق القانون الدولي ولا تترك أي فرصة لتأجيج الصراع ونشر الفوضى وتعميم العنف في المنطقة". اضافة اعلان





ودان الصفدي العدوان الإسرائيلي على العاصمة القطرية الدوحة، واصفًا إياه بـ"الغادر والجبان"، ومؤكدًا تضامن الأردن الكامل مع دولة قطر الشقيقة ودعمها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها واستقرارها وسيادتها.



وأضاف أن "انتهاك إسرائيل لسيادة قطر يمثّل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي واعتداءً صارخًا على الأمن والسلم الدوليين"، مشددًا على أن "حكومة إسرائيل تكذب في كل تبريراتها للعدوان رغم ما قدمته قطر من جهود جبّارة لوقف الحرب".



وجدد الصفدي مطالبته المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، ولجم سلوكها العدواني، مؤكدًا أن إنهاء الاحتلال وتلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.