روسيا: لقاح السرطان جاهز للاستخدام السريري

وقالت الوكالة في بيان صحفي:"أثبتت الدراسات أن اللقاح آمن حتى مع تكرار الجرعات، وفعال في تقليل حجم الأورام وإبطاء نموها بنسبة تراوحت بين 60% و80%، بحسب نوع الورم وخصائصه، سيتم استخدام اللقاح في مرحلته الأولى مع مرضى سرطان القولون والمستقيم، تمهيدا لتوسيعه لاحقا ليشمل أنواعا أخرى من السرطانات".
-
أخبار متعلقة
-
3 طرق بسيطة لتحسين ذاكرتك
-
أخطاء شائعة في تنظيف الأسنان قد تضر بصحة فمك دون أن تدرك
-
7 أنواع من شاي الأعشاب لتخفيف الصداع طبيعياً
-
كيف يؤثر المشي على نومك؟
-
أثر غير متوقع للوحدة على الصحة
-
السبب الكامن وراء خطورة الإنفلونزا على المسنين
-
تحذير للمسافرين: لا تضعوا الحقائب على أسرّة الفنادق
-
التغذية والبصر.. ما الذي يجب أن تأكله لحماية عينيك؟