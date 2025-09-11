أوقاف مأدبا تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف

الوكيل الإخباري- احتفلت مديرية أوقاف محافظة مأدبا اليوم الخميس، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، بحضور محافظ مأدبا حسن الجبور، وسماحة قاضي القضاة عبدالحافظ الربطة ومدير أوقاف مأدبا عيسى البواريد والأئمة والوعاظ وأبناء المجتمع المحلي.

وقال سماحة قاضي القضاة الشيخ عبدالحافظ الربطة، إن مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم ما زال يحمل في طياته حياة الأمة الإسلامية من أقصى المغرب إلى أقصى المشرق ، لتملأ الأفئدة سلاما.



وأضاف، أن اللسان ليصمت عن الكلام والقلم يعجز عن الكتابة، فماذا أقول عنك بعد أن قال الله سبحانه وتعالى عنك آيات تتلى في قرانه الكريم، وماذا أقول بعد أن عصمك الله من الضلال، وعصم لسانك من الزلل وعصم جليسك من الضعف، وعصم فؤادك وعقلك وبصرك وخُلقَك من الناس ثم أرسلك رحمة مهداه ونعمة مزداه".



وتابع "انت المثل الأعلى ومولدك آية وعبرة والله علمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيماً ، أنت الصادق الأمين وكنت على ملة ابيك ابراهيم ، لم تسجد لصنم قط وعصمك الله من الشرك الظاهر والخفي .."



وقال سماحته "أن هذه ذكرى مولدك، وانت المثل الأعلى للكفاح ونصر دين الله ، وانت الأسوة الحسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، والحمد لله ان جعل لنا في هذا الوطن العزيز قائداً من عترة النبي عليه السلام يحمل لواء المحبة والسلام، وعلى جميع العرب والمسلمين ان يسمعوا لنداء جلالة الملك من أجل وحدتهم ونداء سمو ولي عهده المحبوب حفيد المصطفى عليه السلام.