الصفدي يلقي كلمة الأردن في مجلس الأمن بشأن العدوان الإسرائيلي على قطر

الخميس، 11-09-2025 11:57 م
الوكيل الإخباري- يلقي، بعد قليل، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، كلمة الأردن في الجلسة الطارئة لمجلس الأمن لمناقشة العدوان الإسرائيلي على دولة قطر، في نيويورك.اضافة اعلان
 
 
