الصفدي يلقي كلمة الأردن في مجلس الأمن بشأن العدوان الإسرائيلي على قطر

11:57 م

الوكيل الإخباري- يلقي، بعد قليل، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، كلمة الأردن في الجلسة الطارئة لمجلس الأمن لمناقشة العدوان الإسرائيلي على دولة قطر، في نيويورك. اضافة اعلان





