نتنياهو يوافق على توسيع الاستيطان ويتعهد بعدم إقامة دولة فلسطينية

وقال نتنياهو "سنوفي بوعدنا بألا تكون هناك دولة فلسطينية، هذا المكان لنا"، وذلك في الحفل الذي أقيم في مستوطنة معاليه أدوميم شرق القدس.
وكان مشروع (E1) الاستيطاني، الذي سيشق الضفة الغربية المحتلة ويفصلها عن القدس الشرقية، حصل الشهر الماضي على الموافقة النهائية.
وبحسب نشرة أصدرتها هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، صادقت حكومة الاحتلال، على مخطط "E1" الاستيطاني، الذي يحمل رقم (4/420) عام 1999، على أراضٍ تبلغ مساحتها 12,000 دونم، أعلنت معظمها "أراضي دولة"، وأصبحت فيما بعد تابعة لمستوطنة "معاليه أدوميم".
عزل شمال الضفة الغربية عن جنوبها وتحويلها إلى جيوب تخضع في حركتها لسلطة الاحتلال.
توسيع حدود القدس الشرقية من خلال ضم تكتل معاليه أدوميم الاستيطاني لها.
طرد وتشريد سكان التجمعات البدوية مرة أخرى من أراضيهم.
زيادة عدد اليهود في القدس على حساب المواطنين الفلسطينيين الأصليين، خاصة بعد إخراج تجمعات فلسطينية مثل كفر عقب وعناتا وشعفاط.
