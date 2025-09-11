نتنياهو يوافق على توسيع الاستيطان ويتعهد بعدم إقامة دولة فلسطينية

الوكيل الإخباري- وقع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، على خطة (E1) لتوسيع المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية والمحيطة بالقدس المحتلة.

وقال نتنياهو "سنوفي بوعدنا بألا تكون هناك دولة فلسطينية، هذا المكان لنا"، وذلك في الحفل الذي أقيم في مستوطنة معاليه أدوميم شرق القدس.



وكان مشروع (E1) الاستيطاني، الذي سيشق الضفة الغربية المحتلة ويفصلها عن القدس الشرقية، حصل الشهر الماضي على الموافقة النهائية.



وبحسب نشرة أصدرتها هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، صادقت حكومة الاحتلال، على مخطط "E1" الاستيطاني، الذي يحمل رقم (4/420) عام 1999، على أراضٍ تبلغ مساحتها 12,000 دونم، أعلنت معظمها "أراضي دولة"، وأصبحت فيما بعد تابعة لمستوطنة "معاليه أدوميم".

ويهدف المخطط إلى:

عزل القدس عن محيطها الفلسطيني وقطع التواصل الجغرافي والسكاني بين القدس والتجمعات الفلسطينية وتقويض إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس.



عزل شمال الضفة الغربية عن جنوبها وتحويلها إلى جيوب تخضع في حركتها لسلطة الاحتلال.



توسيع حدود القدس الشرقية من خلال ضم تكتل معاليه أدوميم الاستيطاني لها.

طرد وتشريد سكان التجمعات البدوية مرة أخرى من أراضيهم.