روسيا: ما الذي يمنع إسرائيل بعد قصف الدوحة من مهاجمة أي عاصمة في العالم؟

وصرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة بأن ما حدث ليس مصادفة بل نتيجة منطقية للإفلات التام من العقاب الذي تتمتع به إسرائيل.
وذكر المندوب الروسي أن إسرائيل تختبر حدود المسموح به مستفيدة من الغطاء الدبلوماسي الذي توفره الولايات المتحدة.
وشدد فاسيلي نيبينزيا على أن هجوم إسرائيل على قطر اعتداء صارخ، مضيفا أنه يدين بشكل لا لبس فيه الهجوم على الدوحة.
ودعا نيبينزيا إسرائيل إلى التخلي عن أفعال العدوان الرعناء.
وأوضح في كلمته أن الدوحة وسيط أساسي وعملت بلا كلل لإنهاء حمام الدم في غزة وإطلاق سراح الرهائن.
ولفت إلى أن الضربة الإسرائيلية استهدفت جهود الوسطاء وستكون لها تداعيات خطيرة.
وأشار في الصدد إلى أنه من الواضح أن هذه الضربة ستكون لها عواقب وخيمة على سكان غزة والشرق الأوسط.
وفي سياق متصل، أفاد مندوب روسيا بأن الضربة الإسرائيلية على الدوحة استهدفت منطقة تضم سفارات أجنبية، موضحا أن البعثة الدبلوماسية الروسية تبعد 600 مترا فقط من مكان الهجوم.
