الجمعة 2025-09-12 01:25 ص
 

مندوب الكيان يتوعد: سنلاحق "الإرهاب" في الأنفاق والفنادق

مندوب الكيان لدى الأمم المتحدة داني دانون
مندوب الكيان لدى الأمم المتحدة داني دانون
 
الجمعة، 12-09-2025 12:40 ص
الوكيل الإخباري-  اتهم مندوب الكيان الصهيوني لدى الأمم المتحدة داني دانون، الخميس، قطر بتوفيرها ملاذًا للإرهابيين، وشدد على أن بلاده ستتحرك ضد "قادة الإرهاب" أينما كانوا.اضافة اعلان


وقال دانون أمام مجلس الأمن إنه "لا حصانة للإرهابيين"، مضيفًا أن "قادة حماس في الدوحة كانوا مدبري الإرهاب".

وتابع: "على قطر إدانة ممارسات حماس وطرد عناصرها".

وشدد على أن إسرائيل "ستلاحق الإرهاب في الأنفاق والفنادق".

وأشار إلى أنه "على قطر إدانة ممارسات حماس وطرد عناصرها".

وفي كلمته أكد دانون على أن "حماس ليست مستعجلة لإنهاء الحرب ولا تأبه بسكان غزة".

وأوضح دانون أن "أسر الرهائن في غزة يعيشون معاناة يومية بسبب الأعمال الوحشية لحماس".

وأكد أن إسرائيل "وافقت على مقترح ترامب لإنهاء الحرب في غزة ورفضته حماس".

سكاي نيوز
 
 
gnews

أحدث الأخبار

ل

عربي ودولي طهران تحدد شرط وصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى منشآتها النووية

مندوب الكيان لدى الأمم المتحدة داني دانون

عربي ودولي مندوب الكيان يتوعد: سنلاحق "الإرهاب" في الأنفاق والفنادق

ل

عربي ودولي ماكرون يرسل 3 طائرات مقاتلة لـ"حماية المجال الجوي البولندي"

ا

عربي ودولي روسيا: ما الذي يمنع إسرائيل بعد قصف الدوحة من مهاجمة أي عاصمة في العالم؟

الصفدي: حكومة إسرائيل مارقة ومجبولة على الكراهية وتعميم العنف

أخبار محلية الصفدي: حكومة إسرائيل مارقة ومجبولة على الكراهية وتعميم العنف

الحوثيون يعلنون استهداف موقعين عسكريين إسرائيليين في النقب وأم الرشراش

عربي ودولي الحوثيون يعلنون استهداف موقعين عسكريين إسرائيليين في النقب وأم الرشراش

ل

أخبار محلية الصفدي يلقي كلمة الأردن في مجلس الأمن بشأن العدوان الإسرائيلي على قطر

ل

طب وصحة روسيا: لقاح السرطان جاهز للاستخدام السريري



 
 





الأكثر مشاهدة