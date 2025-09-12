مندوب الكيان يتوعد: سنلاحق "الإرهاب" في الأنفاق والفنادق

وقال دانون أمام مجلس الأمن إنه "لا حصانة للإرهابيين"، مضيفًا أن "قادة حماس في الدوحة كانوا مدبري الإرهاب".
وتابع: "على قطر إدانة ممارسات حماس وطرد عناصرها".
وشدد على أن إسرائيل "ستلاحق الإرهاب في الأنفاق والفنادق".
وأشار إلى أنه "على قطر إدانة ممارسات حماس وطرد عناصرها".
وفي كلمته أكد دانون على أن "حماس ليست مستعجلة لإنهاء الحرب ولا تأبه بسكان غزة".
وأوضح دانون أن "أسر الرهائن في غزة يعيشون معاناة يومية بسبب الأعمال الوحشية لحماس".
وأكد أن إسرائيل "وافقت على مقترح ترامب لإنهاء الحرب في غزة ورفضته حماس".
سكاي نيوز
-
أخبار متعلقة
-
طهران تحدد شرط وصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى منشآتها النووية
-
ماكرون يرسل 3 طائرات مقاتلة لـ"حماية المجال الجوي البولندي"
-
روسيا: ما الذي يمنع إسرائيل بعد قصف الدوحة من مهاجمة أي عاصمة في العالم؟
-
الحوثيون يعلنون استهداف موقعين عسكريين إسرائيليين في النقب وأم الرشراش
-
مجلس الأمن يعقد اجتماعًا بشأن العدوان الإسرائيلي على قطر
-
فريق ترامب يشدد الإجراءات الأمنية بعد مقتل تشارلي كيرك
-
أفيخاي أدرعي يتجول في جنوب لبنان ورئيس الحكومة اللبنانية يعلق
-
ترامب يعلن منح المؤثر الأمريكي تشارلي كيرك وسام الحرية الرئاسي