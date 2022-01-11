مواطنة لم تصلها رسالة عند أخذها مطعوم كورونا والفرق الطبية تطالبها بإعادة تلقيها للمطعوم

الوكيل الإخباري- ناشدت مواطنة اليوم الثلاثاء بضرورة فرض الرقابة على الفرق الطبية المتخصصة بإعطاء مطعوم كورونا للمواطنين في مدينة الحسن الرياضية في إربد.

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وقالت مواطنة لـ "الوكيل الاخباري" إنها تلقت الجرعة الأولى من مطعوم كورونا بتاريخ 2/ 1/ 2022 ولم تتلقى رسالة من وزارة الصحة على هاتفها لانشغال الفرق الطبية بأمور شخصية.

وأضافت أنها قامت بتبليغ الموظف أنذاك بعدم تلقيها رسالة من وزارة الصحة تفيد بأخذها المطعوم وموعد الجرعة الثانية لكن دون جدوى.

وبينت أن الفرق الطبية في مدينة الحسن الرياضية طالبتها بإعادة أخذ الجرعة الاولى من مطعوم كورونا دون الاخذ بعين الاعتبار مدى تأثيرها على صحتها.

بدوره يضع موقع "الوكيل الإخباري" المناشدة أمام الجهات المعنية.