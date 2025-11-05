الأربعاء 2025-11-05 11:41 م
 

واشنطن تشارك مشروع قرار بشأن غزة مع أعضاء في مجلس الأمن

الأربعاء، 05-11-2025 10:34 م
الوكيل الإخباري-  قال مسؤول أميركي إن واشنطن ستشارك مشروع قرار بشأن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام في قطاع غزة مع الأعضاء العشرة المنتخبين بمجلس الأمن الدولي في وقت لاحق الأربعاء.اضافة اعلان


وأضاف المسؤول أن ممثلين لمصر وقطر والسعودية وتركيا والإمارات سينضمون إلى الولايات المتحدة، "مما يسلط الضوء على الدعم الإقليمي" للخطة.
 
 
