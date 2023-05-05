الحاجة ميسر محمود ابو ميزر في ذمة الله

الوكيل الإخباري- «كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ومَا الحيَاةُ الدُنيا الاّ متاعُ الغرُور» صدق الله العظيم

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آل ابو ميزر وأهلهم وأقربائهم وأنسبائهم ينعون الحاجة ( ميسر محمود ابو ميزر) التي وافتها المنية اليوم الجمعة الموافق 5 - 5-2023 وستقام صلاة الجنازة بعد الظهر من مسجد جامعة العلوم التطبيقية - شفا بدران إلى مقبرة شمال عمان .



وتقام التعازي في جمعية تلاع العلي الخيرية من الساعة الرابعة عصرًا وحتى العاشرة مساءً ولمدة ثلاثة أيام.



انا لله وان اليه راجعون



صلاة الجنازة : مسجد جامعة العلوم التطبيقية

مكان الدفن : مقبرة شمال عمّان - شفا بدران

موقع العزاء: جمعية تلاع العلي الخيرية ( تلاع العلي ) - مسجد الهاشميين

