الجمعة 05-05-2023
الوكيل الاخباري

أسعار الذهب في الاردن اليوم

وزير الأشغال يشارك بالمؤتمر الوزاري الثالث حول التنمية الحضرية المستدامة

قوات الدعم السريع تعلن تمديد الهدنة الإنسانية 72 ساعة

بعد يوم من مجزرة مدرسية.. مقتل 8 آخرين في صربيا

ارتفاع أسعار النفط عالميا بعد موجة خسائر

زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب غرب اليابان

الهيئة العامة لنقابة الصحفيين تجتمع اليوم

أجواء جافة مغبرة وحارة في أغلب المناطق اليوم

وفيات الجمعة 5-5-2023

الصفدي يجري اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية رواندا

الجمعة، 05-05-2023 10:57 ص

الحاجة ميسر محمود ابو ميزر في ذمة الله

وفيات


الوكيل الإخباري- «كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ومَا الحيَاةُ الدُنيا الاّ متاعُ الغرُور» صدق الله العظيم

اضافة اعلان


آل ابو ميزر وأهلهم وأقربائهم وأنسبائهم ينعون الحاجة ( ميسر محمود ابو ميزر) التي وافتها المنية اليوم الجمعة الموافق 5 - 5-2023 وستقام صلاة الجنازة بعد الظهر من مسجد جامعة العلوم التطبيقية - شفا بدران إلى مقبرة شمال عمان .


وتقام التعازي في جمعية تلاع العلي الخيرية من الساعة الرابعة عصرًا وحتى العاشرة مساءً ولمدة ثلاثة أيام. 

انا لله وان اليه راجعون


صلاة الجنازة : مسجد جامعة العلوم التطبيقية 
مكان الدفن : مقبرة شمال عمّان - شفا بدران 
موقع العزاء: جمعية تلاع العلي الخيرية ( تلاع العلي ) - مسجد الهاشميين 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
w

تهنئة المهندس سفيان عدنان المجالي بمناسبة زفافه

dd

الدكتورة حنين الجالودي.. مبارك

وفيات

الحاج وهبي ضيف الله الذينات في ذمة الله

0aefcb80-b037-4a81-801e-fd3c94eacb45

مفيد عاهد نهار.. مبارك الماجستير

4 (2)

النواصرة و الشقيري نسايب

6a1fcd7a-fe86-4e9b-8d5f-7013faeb2235

فواز الروسان.. مبارك الخطوبة