الحاج وهبي ضيف الله الذينات في ذمة الله

الوكيل الإخباري- (( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي )).



بمزيد من الحزن و الأسى وقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ينعى ليث عبد القادر البطاينة المرحوم بإذن الله تعالى الحاج وهبي ضيف الله الذينات والد الزميل عبد العزيز الذينات الذي انتقل الى رحمة الله تعالى اليوم الثلاثاء.

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وسيشيع جثمانه الطاهر بعد صلاة ظهر اليوم الى مقبرة البلدة حوفا في إربد .



تقبل التعازي للرجال والنساء في منزل المرحوم بالقرب من معصرة بلدة حوفا.