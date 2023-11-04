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السبت، 04-11-2023 03:04 م

الشاب علاء الدين عبد المعطي الموسى في ذمة الله

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الوكيل الإخباري- بســـــــــــــــــــم الله الرحمــــــــــن الرحيـم

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﴿ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ * الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ * أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ﴾ صدق الله العظيــــــــم

 

بمزيد من الحزن والاسى تنعى عشيرة بني سعيدان - آل الموسى - الشاب علاء الدين عبد المعطي الموسى ابو محمد ابن المرحوم عبد المعطي الموسى وابن شقيق كل من د. عبدالله الموسى و د. رياض الموسى، وشقيق كل من عمر وعبدالمعطي ووالد كل من محمد واحمد وفرح ولانا وتالا والذي وافته المنية اثر ازمة قلبية حادة.


تمت  الصلاة عليه بعد صلاة الظهر في مسجد الصابرين في شفا بدران وشيع جثمانه الطاهر الى مقبرة شمال عمان شفابدران بجانب جامعة البلقاء التطبيقية. 

 

تقبل التعازي للرجال ابتداء من السبت ٤/١١/٢٠٢٣ لثلاثة ايام في جمعية ديوان اهالي المنسي في الجبيهة من الساعة ٥ الى ١٠ مساء.، وللنساء في منزل المرحوم في جبل النزهة.


للتواصل على: ٠٧٩٩٠٠٩٠٥٥
العنوان : هنا

 




 

 


 

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