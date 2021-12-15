الأربعاء 15-12-2021
الوكيل الاخباري

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الأربعاء، 15-12-2021 11:40 ص

عشائر الطراونة تنعى الدكتور فايز الطراونة

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‎بسم الله الرحمن الرحيم


‎"يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي"اضافة اعلان

‎صدق الله العظيم

‎بأعمق مشاعر الحزن والأسى، وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره

‎تنعى عشائر الطراونة فقيد الوطن والأمة العربية 
‎دولة الدكتور فايز الطراونة
‎الذي انتقل إلى رحمته تعالى فجر اليوم الأربعاء 15 كانون الأول 2021

‎وكان الفقيد الابن البار لوطنه وقضايا أمته، ومن رجالات الوطن الذي لم يتوانَ عن خدمة مليكه ووطنه وشعبه في كل مراحل حياته العملية، وعنوانًا للجندية السياسية، ومنحازًا لمصالح الأردن وأهله. 
‎زوج الفاضلة رويدا إبراهيم مراد
ووالد كل من علياء وزيد زوج ماريون البطاينة ودانا
وشقيق كل من هشام وفايزة

‎وسيشيّع جثمانه الطاهر إلى المقابر الملكية بعد صلاة العصر اليوم الأربعاء ١٥ كانون الأول ٢٠٢١ في مسجد الحرس الملكي

سائلين المولى عزّ وجل أن يتغمده بواسع رحمته

‎ونظرًا للظروف الوبائية، تقبل التعازي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وعلى الرقم 0778556420

‎إنا لله وإنا إليه راجعون

 




 

 


 

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