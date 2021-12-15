عشائر الطراونة تنعى الدكتور فايز الطراونة

‎بسم الله الرحمن الرحيم



‎"يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي" اضافة اعلان



‎صدق الله العظيم



‎بأعمق مشاعر الحزن والأسى، وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره



‎تنعى عشائر الطراونة فقيد الوطن والأمة العربية

‎دولة الدكتور فايز الطراونة

‎الذي انتقل إلى رحمته تعالى فجر اليوم الأربعاء 15 كانون الأول 2021



‎وكان الفقيد الابن البار لوطنه وقضايا أمته، ومن رجالات الوطن الذي لم يتوانَ عن خدمة مليكه ووطنه وشعبه في كل مراحل حياته العملية، وعنوانًا للجندية السياسية، ومنحازًا لمصالح الأردن وأهله.

‎زوج الفاضلة رويدا إبراهيم مراد

ووالد كل من علياء وزيد زوج ماريون البطاينة ودانا

وشقيق كل من هشام وفايزة



‎وسيشيّع جثمانه الطاهر إلى المقابر الملكية بعد صلاة العصر اليوم الأربعاء ١٥ كانون الأول ٢٠٢١ في مسجد الحرس الملكي



سائلين المولى عزّ وجل أن يتغمده بواسع رحمته



‎ونظرًا للظروف الوبائية، تقبل التعازي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وعلى الرقم 0778556420



‎إنا لله وإنا إليه راجعون