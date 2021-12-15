عشائر الطراونة تنعى الدكتور فايز الطراونة

بسم الله الرحمن الرحيم
"يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي"
صدق الله العظيم
بأعمق مشاعر الحزن والأسى، وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره
تنعى عشائر الطراونة فقيد الوطن والأمة العربية
دولة الدكتور فايز الطراونة
الذي انتقل إلى رحمته تعالى فجر اليوم الأربعاء 15 كانون الأول 2021
وكان الفقيد الابن البار لوطنه وقضايا أمته، ومن رجالات الوطن الذي لم يتوانَ عن خدمة مليكه ووطنه وشعبه في كل مراحل حياته العملية، وعنوانًا للجندية السياسية، ومنحازًا لمصالح الأردن وأهله.
زوج الفاضلة رويدا إبراهيم مراد
ووالد كل من علياء وزيد زوج ماريون البطاينة ودانا
وشقيق كل من هشام وفايزة
وسيشيّع جثمانه الطاهر إلى المقابر الملكية بعد صلاة العصر اليوم الأربعاء ١٥ كانون الأول ٢٠٢١ في مسجد الحرس الملكي
سائلين المولى عزّ وجل أن يتغمده بواسع رحمته
ونظرًا للظروف الوبائية، تقبل التعازي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وعلى الرقم 0778556420
إنا لله وإنا إليه راجعون