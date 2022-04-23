ليث عبدالله القرشي .. في ذمة الله

الوكيل الإخباري

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{ يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي }



صدق اللَّهُ العظيم

بمزيد من الحزن والأسى وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تنعى عشيرة القرشي وعنهم أبناء المرحوم محمد سلامة القرشي ، الفاضل علي القرشي " ابو علاء، الفاضل عبدالولي" ابو حمزة، الفاضل عاطف "ابو معتز"، وعائلة المرحوم قاسم القرشي و الفاضل عبدالوهاب وعائلته المتمثلة بزوجته الفاضلة آمنه الحمود وأبنائه الدكتور حذيفة ومحمد وعاصم وبناته اسلام وبراءة وليلى والعمة الفاضلة ميسر القرشي وعائلة العمة المرحومة زهرة القرشي بأحر التعازي والمواساة لعائلة الفقيد ليث عبد الله محمد القرشي ، الذي وافته المنية صباح يوم الجمعة ٢٢ نيسان وسيشيع جثمانه الطاهر اليوم بعد صلاة الظهر في مقبرة الهاشمية.



سائلين المولى ان يتغمده بواسع رحمته وأن يربط على قلب والدته رقية القرشي وابناءها محمد، أحمد، صهيب، عبادة، وبناتها لارك، رسل، الاء، لبنى.



انا لله وانا اليه راجعون