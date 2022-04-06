محمد عواد ابو صبره في ذمة الله

الوكيل الاخباري - (( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي ))



انتقل الى رحمة الله تعالى محمد عواد ابو صبره " ابو غسان " .



يتقدم كادر موقع الوكيل الاخباري باحر التعازي والمواساة لعائلة المرحوم سائلين المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وان يسكنه فسيح جناته وان يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .

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