الأربعاء 06-04-2022
الوكيل الاخباري

محمد عواد ابو صبره في ذمة الله

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الأربعاء، 06-04-2022 12:41 ص

محمد عواد ابو صبره في ذمة الله

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الوكيل الاخباري - (( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي )) 

انتقل الى رحمة الله تعالى محمد عواد ابو صبره " ابو غسان " .

يتقدم كادر موقع الوكيل الاخباري باحر التعازي والمواساة لعائلة المرحوم سائلين المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وان يسكنه فسيح جناته وان يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .

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