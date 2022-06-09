الخميس 09-06-2022
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الخميس، 09-06-2022 11:11 ص

نقابة اصحاب شركات التخليص تهنئ الملك بعيد الجلوس

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الوكيل الإخباري - هنأ نقيب اصحاب شركات التخليص و نقل البضائع ضيف الله ابو عاقولة باسمه و اسم النقابة جلالة الملك عبد الله الثاني وولي العهد سمو الأمير الحسين ابن عبد الله و الشعب الاردني بمناسبة عيد الجلوس الملكي الثالث و العشرين.

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ورفع ابو عاقولة و مجلس ادارة نقابة اصحاب شركات التخليص و نقل البضائع والهيئة العامة و العاملين في هذا المجال إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، وسمو ولي عهده الأمين الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، أسمى آيات التهاني والتبريكات، بمناسبة عيد الجلوس الملكي  الثالث و العشرين، وذكرى الثورة العربية ويوم الجيش، سائلين الله العلي القدير أن يعيدها على جلالته وسمو ولي العهد بالخير واليمن والبركات، وعلى الشعب الأردني بالمزيد من التقدم والازدهار.

وكل عام والوطن وقائد الوطن بألف خير.

 




 

 


 

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