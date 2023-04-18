والدة الزميل عمر سلامة في ذمة الله

الوكيل الإخباري- انتقلت الى رحمته تعالى المرحومة بإذنه تعالى الحاجة صبرية (عائشة) يوسف قاسم حامد أرملة المرحوم الحاج عبد الرحيم عثمان سلامة أم جمال.

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والدة عمر سلامة مساعد أمين عام سلطة المياه والناطق الإعلامي باسم وزارة المياه.

إثر نوبة قلبية مفاجئة في مستشفى الملكة علياء ظهر السبت عن عمر يناهز 87 عاما.

وشيع جثمانها الطاهر بعد صلاة ظهر يوم الأحد من مسجد صلاح الدين في ياجوز إلى مقبرة حي الرشيد .

سائلين لها الرحمة والمغفرة وأن يتغمدها الله بواسع رحمته ورضوانه وأن يلهم أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان.