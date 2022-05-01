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الأحد، 01-05-2022 04:23 م

وفاة الوزير والعين الاسبق محي الدين الحسيني

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الوكيل الاخباري - انتقل الى رحمة الله تعالى الوزير والنائب والعين الاسبق محي الدين مصطفى الحسيني (أبو مصطفى).

وقـد شغر رحمـه الله عدة مناصب وزارية ودبلوماسية في حكومات مختلفة  من بينها وزيـر المواصلات لعـدة مـرات وسفيـر الأردن فـي الكويت وسفير الاردن في المغرب وسفير الاردن في ايران.

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وكذلك كان عضوا في مجلس النواب الاردني عن مدينة القدس لعدة دورات وعضوا في مجلس الاعيان الاردني لعدة دورات كذلك.


في السياق نعى رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، العين الاسبق محي الدين مصطفى الحسيني واعرب عن احر التعازي والمواساة لأسرة وذوي المرحوم وعموم اقارب الفقيد، مشيدًا بمناقب الفقيد ودوره في خدمة وطنه ومليكه في مختلف مواقع العمل العام التي شغلها وعمل بها، داعيا المولى عز وجل ان يرحمه ويلهم ذويه واسرته ومحبيه الصبر والسلوان.


 




 

 


 

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