الجمعة 2025-08-08 12:26 ص
 

جيلان محمد ظاهر اللوزي تحصد 97.5% في الثانوية العامة وتُهدي نجاحها لروح والديها

الطالبة جيلان محمد ظاهر اللوزي
الطالبة جيلان محمد ظاهر اللوزي
 
الخميس، 07-08-2025 10:48 م
الوكيل الإخباري-   حققت الطالبة جيلان محمد ظاهر اللوزي معدلًا مميزًا بلغ 97.5% في نتائج الثانوية العامة لعام 2025، وسط فرحة ممزوجة بالفخر والدموع، حيث أهدت نجاحها لروح والديها الراحلين:اضافة اعلان


والدتها المحامية الراحلة، ووالدها القاضي الراحل، حيث بقيت سيرتهما حيّة في وجدانها.

جيلان، التي نشأت في كنف عائلة قانونية، عبّرت عن عزمها على مواصلة مسيرتهما المهنية والإنسانية بدراسة القانون، مؤكدة أن هذا النجاح ليس إلا بداية لمسيرة تحمل رسالة العدالة والنزاهة التي آمن بها والدها ووالدتها طوال حياتهما.

وفي لفتة وفاء مؤثرة، قال خالها حازم العساف:

"بكل فخر ودمعة امتنان، أبارك لابنة شقيقتي الحبيبة جيلان اللوزي نجاحها الباهر، وعبورها محطة من محطات الأمل والإصرار.

جيلان، يا زهرة نبتت من جذور العدالة.

أمكِ الراحلة كانت محامية بارعة، وأبوكِ الراحل كان قاضيًا نزيهًا، واليوم، أنتِ الوعدُ الذي يُكمل الحكاية.
رحلوا جسدًا، لكن أرواحهم فخورة بكِ الآن.

أهدي هذا النجاح إلى روح شقيقتي الغالية، التي لطالما آمنت بكِ، وربّتكِ على القوة والشغف والعلم، كما هو حال والدكِ الراحل.

وأثق أن خطاكِ القادمة في درب القانون، ليست إلا بداية لمسيرة ستشرف ذكراهم، وتُشرق بها العدالة من جديد."

مبارك لجيلان هذا الإنجاز الكبير، ولروح والديها الرحمة، ولعائلتها الفخر والاعتزاز.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

ل

عربي ودولي ترامب: بوتين وزيلينسكي يريدان لقائي وسأفعل ما بوسعي لإنهاء النزاع

ل

أخبار محلية "لا لإطلاق العيارات النارية" مبادرة مجتمعية في الكرك

بوتين: الطريق أمام عقد لقاء مع زيلينسكي ما زال طويلاً

عربي ودولي بوتين: الطريق أمام عقد لقاء مع زيلينسكي ما زال طويلاً

واشنطن تخطط لاحتجاز المهاجرين في السجن الرهيب "ألكاتراز الجنوب"

عربي ودولي واشنطن تخطط لاحتجاز المهاجرين في السجن الرهيب "ألكاتراز الجنوب"

ألمانيا تطلق مجلسًا وطنيًا للأمن لمواجهة تحديات المستقبل

عربي ودولي ألمانيا تؤسس مجلسًا وطنيًا للأمن لمواجهة "التهديدات المستقبلية"

الهند توقف مؤقتًا شراء النفط الروسي بعد قرار ترامب المفاجئ

أسواق ومال الهند توقف مؤقتًا شراء النفط الروسي بعد قرار ترامب المفاجئ

ل

أخبار محلية قانونيون: قانون كاتب العدل الجديد نقلة نوعية في مجال تقديم الخدمات وتحقيق العدالة

فيدان يلتقي الشرع ويناقشان دعم سوريا و"خطوات إسرائيل"

عربي ودولي فيدان يلتقي الشرع ويناقشان دعم سوريا و"خطوات إسرائيل"



 
 





الأكثر مشاهدة