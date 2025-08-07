جيلان محمد ظاهر اللوزي تحصد 97.5% في الثانوية العامة وتُهدي نجاحها لروح والديها

10:48 م

الوكيل الإخباري- حققت الطالبة جيلان محمد ظاهر اللوزي معدلًا مميزًا بلغ 97.5% في نتائج الثانوية العامة لعام 2025، وسط فرحة ممزوجة بالفخر والدموع، حيث أهدت نجاحها لروح والديها الراحلين: اضافة اعلان





والدتها المحامية الراحلة، ووالدها القاضي الراحل، حيث بقيت سيرتهما حيّة في وجدانها.



جيلان، التي نشأت في كنف عائلة قانونية، عبّرت عن عزمها على مواصلة مسيرتهما المهنية والإنسانية بدراسة القانون، مؤكدة أن هذا النجاح ليس إلا بداية لمسيرة تحمل رسالة العدالة والنزاهة التي آمن بها والدها ووالدتها طوال حياتهما.



وفي لفتة وفاء مؤثرة، قال خالها حازم العساف:



"بكل فخر ودمعة امتنان، أبارك لابنة شقيقتي الحبيبة جيلان اللوزي نجاحها الباهر، وعبورها محطة من محطات الأمل والإصرار.



جيلان، يا زهرة نبتت من جذور العدالة.



أمكِ الراحلة كانت محامية بارعة، وأبوكِ الراحل كان قاضيًا نزيهًا، واليوم، أنتِ الوعدُ الذي يُكمل الحكاية.

رحلوا جسدًا، لكن أرواحهم فخورة بكِ الآن.



أهدي هذا النجاح إلى روح شقيقتي الغالية، التي لطالما آمنت بكِ، وربّتكِ على القوة والشغف والعلم، كما هو حال والدكِ الراحل.



وأثق أن خطاكِ القادمة في درب القانون، ليست إلا بداية لمسيرة ستشرف ذكراهم، وتُشرق بها العدالة من جديد."



مبارك لجيلان هذا الإنجاز الكبير، ولروح والديها الرحمة، ولعائلتها الفخر والاعتزاز.