"بزمن قياسي".. طفل جرش المفقود يعود إلى أسرته

وقال مصدر أمني إن بلاغا ورد إلى مديرية شرطة جرس بفقد طفل يبلغ من العمر 3 سنوات وعلى الفور تحركت كوادر الأمن العام وتم تشكيل فرق تحري وبحث، وفق نل أوردته يومية الغد.
وأضاف المصدر أن متابعة حثيثة تمت من خلال مدير شرطة جرش لحين تم العثور على الطفل في منطقة العروب (الفرديس) بتمام الساعة العاشرة مساء أمس الأحد، وذلك بزمن قياسي.
وبين المصدر أنه تم العثور على الطفل، ورغم أن الأشجار الحرجية ووعورة المنطقة وصغر عمر الطفل شكلت تحديا، إلا أن فرق البحث والتحري ساهمت بسرعة العثور على الطفل.
