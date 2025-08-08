تهنئة خالد رائد رافد ال خطاب بمناسبة نجاحه

بكل فخر واعتزاز، يتقدم الأهل والأقارب والأصدقاء، بأسمى آيات التهاني والتبريكات لابنهم الغالي خالد رائد رافد ال خطاب بمناسبة نجاحه المميز في امتحان الثانوية العامة، سائلين المولى عز وجل أن يوفقه في مسيرته العلمية والعملية، وأن يحقق كل أحلامه وطموحاته لخدمة دينه ووطنه.
