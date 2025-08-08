الجمعة 2025-08-08 02:05 م
 

تهنئة خالد رائد رافد ال خطاب بمناسبة نجاحه

تهنئة خالد رائد رافد ال خطاب بمناسبة نجاحه
تهنئة خالد رائد رافد ال خطاب بمناسبة نجاحه
 
الجمعة، 08-08-2025 10:10 ص

الوكيل الإخباري-

اضافة اعلان

 

وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا


بكل فخر واعتزاز، يتقدم  الأهل والأقارب والأصدقاء، بأسمى آيات التهاني والتبريكات لابنهم الغالي خالد رائد رافد ال خطاب بمناسبة نجاحه المميز في امتحان الثانوية العامة، سائلين المولى عز وجل أن يوفقه في مسيرته العلمية والعملية، وأن يحقق كل أحلامه وطموحاته لخدمة دينه ووطنه.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

أخبار محلية الأردن يدين خطة "الكابينت" الإسرائيلي لترسيخ احتلال غزة

ذهب

أسواق ومال العقود الآجلة للذهب تصعد لمستوى قياسي

مديرية الأمن العام

أخبار محلية مديرية الأمن العام تصدر إرشادات وقائية للتعامل مع ارتفاع درجات الحرارة

أمانة عمان الكبرى

أخبار محلية أمانة عمان توقف عمل كوادرها الميدانية خلال ساعات الظهيرة

المؤسسة العامة للغذاء والدواء

أخبار محلية توصيات هامة من الغذاء والدواء للمواطنين

رصد انفجار مستعر أعظم على بعد 40 مليون سنة ضوئية من صحراء الأردن

أخبار محلية رصد انفجار مستعر أعظم على بعد 40 مليون سنة ضوئية من صحراء الأردن

طلبة مدارس حكومية

أخبار محلية توضيح حول دوام المدارس

القوات المسلحة الأردنية

أخبار محلية المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تهريب بواسطة بالونات



 
 





الأكثر مشاهدة