الجمعة 2025-08-08 12:27 ص
 

يامن حمزة مقبل يحقق معدل 91% في الفرع العلمي
 
الخميس، 07-08-2025 11:28 م
الوكيل الإخباري- في إنجاز يعكس الإصرار والاجتهاد، حصل الطالب يامن حمزة مقبل على معدل 91% في الفرع العلمي ضمن نتائج الثانوية العامة لعام 2025، ليؤكد بتفوقه أن النجاح ثمرة تعب لا يضيع.اضافة اعلان


وقد عبّرت عائلته والمحيطون به عن بالغ فخرهم وسعادتهم بهذه النتيجة المشرفة، متمنّين له مستقبلاً دراسيًا حافلًا بالنجاحات والتميز.

أحرّ التهاني والتبريكات ليامن، متمنّين له دوام التألق والإنجاز في المرحلة الجامعية المقبلة.
 
 
