يامن حمزة مقبل يحقق معدل 91% في الفرع العلمي

وقد عبّرت عائلته والمحيطون به عن بالغ فخرهم وسعادتهم بهذه النتيجة المشرفة، متمنّين له مستقبلاً دراسيًا حافلًا بالنجاحات والتميز.
أحرّ التهاني والتبريكات ليامن، متمنّين له دوام التألق والإنجاز في المرحلة الجامعية المقبلة.
