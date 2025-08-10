الحرس الثوري الإيراني: علييف وباشينيان ارتكبا نفس خطأ زيلينسكي

جاء تصريح الجنرال بعد أيام من لقاء رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان مع رئيسي الولايات المتحدة وأذربيجان دونالد ترامب وإلهام علييف في واشنطن، والذي أسفر عن إعلان حول التوقيع المبدئي من قبل وزيري خارجية أرمينيا وأذربيجان على نص متفق عليه لاتفاقية إقامة السلام وتطبيع العلاقات بين الدولتين.
كما وافقت يريفان على التعاون مع الولايات المتحدة وأطراف ثالثة لإنشاء "طريق ترامب من أجل السلام والازدهار الدوليين" الذي يربط أذربيجان بحكمها الذاتي في نخجوان عبر الأراضي الأرمنية.
ونقلت الصحيفة الإيرانية المحافظة "كيهان" عن جواني قوله: "(بالثقة بالولايات المتحدة) ارتكب علييف وباشينيان نفس خطأ زيلينسكي.. وسيدفعان ثمنا باهظا لتصرفهما المشين. إيران والهند وروسيا لن تظل صامتة أمام هذا التصرف".
وأكد جواهاني أن "الحلم الأمريكي" بوجود الولايات المتحدة على الحدود الشمالية لإيران لن يتحقق أبدا، وأن الجمهورية الإسلامية ستواصل الدفاع عن أمنها ومصالحها الوطنية بأي وسيلة ضد مشروع "زنغزور".
