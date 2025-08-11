مقتل شخصين وإصابة 3 في هجوم أوكراني بالمسيرات في مقاطعة تولا الروسية

الوكيل الإخباري- لقي شخصان مصرعهما وأصيب ثلاثة آخرون في هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية على منشأة مدنية في مقاطعة تولا، وفقا لما أعلنه الحاكم دميتري ميليايف.



وكتب ميليايف في قناته على "تلغرام": "القوات الأوكرانية تواصل استهداف منطقة تولا.. وللأسف لم يمر الهجوم دون ضحايا. ونتيجة الغارة الجوية على أحد المنشآت المدنية في تولا، لقي شخصان مصرعهما. وأصيب ثلاثة بجروح متفاوتة الخطورة. تم نقل المصابين إلى المستشفى حيث يتلقون الرعاية الطبية اللازمة".

كما أفاد الحاكم بأن الدفاعات الجوية أسقطت 11 طائرة مسيرة فوق منطقة تولا. وكتب في منشور منفصل على "تلغرام": "تمكنت وحدات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع الروسية من تدمير 11 طائرة مسيرة".



من جهة أخرى، أعلن عمدة موسكو سيرغي سوبيانين في قناته على "تلغرام" أن قوات الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرة مسيرة كانت متجهة نحو العاصمة موسكو.



وقال سوبيانين: "تمكنت قوات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع من إسقاط طائرة مسيرة كانت في طريقها إلى موسكو"، وأشار إلى أن فرق الطوارئ تعمل في موقع سقوط حطام الطائرة.



هذا وأعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير 27 طائرة مسيرة أوكرانية خلال ثلاث ساعات فوق عدة مقاطعات روسية.



وذكرت الوزارة في بيان: "ما بين الساعة 20:00 و23:00 بتوقيت موسكو، تم تدمير 27 طائرة مسيرة أوكرانية بواسطة أنظمة الدفاع الجوي العاملة: 11 طائرة فوق مقاطعة تولا، و7 طائرات فوق مقاطعة بريانسك، و5 طائرات فوق مقاطعة أوريول، وطائرتان فوق مقاطعة كالوغا، وطائرة واحدة فوق كل من مقاطعة موسكو ومقاطعة ريازان".