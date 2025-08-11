الإثنين 2025-08-11 12:53 ص
 

إيران تزيل 4 أصفار من عملتها

أرشيفية
 
الوكيل الإخباري-وافق مجلس الوزراء الإيراني في اجتماعه، أمس الأحد، على مشروع قانون إزالة أربعة أصفار من العملة الوطنية بأغلبية الأصوات بعد المناقشة والمراجعة.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة فاطمة مهاجراني، فيما يتعلق بمسألة حذف أربعة أصفار من العملة: "طرح موضوع حذف أربعة أصفار من العملة الوطنية في الحكومة ووافقت عليه الحكومة".

وأضافت فاطمة مهاجراني: "بناء عليه، سيتم شرح هذه المسألة للشعب أثناء التنفيذ، وسنستخدم عملتين لفترة ما حتى اكتمال التنفيذ".


وذكرت أن هذه المسألة بدأت عام 2008، وترددت في النقاشات بين الحكومات والبرلمانات، مشيرة إلى أنه سيتم شرحها بمزيد من التفاصيل في الاجتماعات القادمة.


هذا، وأفادت وكالة "مهر" للأنباء بأنه تم خلال الاجتماع مناقشة زيادة صلاحيات المحافظين وتفويض بعض مهام وصلاحيات الأجهزة التنفيذية إلى الجهات المعنية على مستوى المحافظات وتبادل الآراء.

 

RT

 
 
gnews

