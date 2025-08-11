إيران تزيل 4 أصفار من عملتها

وقالت المتحدثة باسم الحكومة فاطمة مهاجراني، فيما يتعلق بمسألة حذف أربعة أصفار من العملة: "طرح موضوع حذف أربعة أصفار من العملة الوطنية في الحكومة ووافقت عليه الحكومة".
وأضافت فاطمة مهاجراني: "بناء عليه، سيتم شرح هذه المسألة للشعب أثناء التنفيذ، وسنستخدم عملتين لفترة ما حتى اكتمال التنفيذ".
وذكرت أن هذه المسألة بدأت عام 2008، وترددت في النقاشات بين الحكومات والبرلمانات، مشيرة إلى أنه سيتم شرحها بمزيد من التفاصيل في الاجتماعات القادمة.
هذا، وأفادت وكالة "مهر" للأنباء بأنه تم خلال الاجتماع مناقشة زيادة صلاحيات المحافظين وتفويض بعض مهام وصلاحيات الأجهزة التنفيذية إلى الجهات المعنية على مستوى المحافظات وتبادل الآراء.
-
أخبار متعلقة
-
انخفاض أسعار الأرز عالميا بنسبة 5 بالمئة
-
انخفاض معدل التضخم في روسيا ليصل إلى 8.77%
-
تراجع الإسترليني مقابل الدولار
-
العقود الآجلة للذهب تصعد لمستوى قياسي
-
النحاس يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية والحديد يتراجع
-
النفط يتراجع ويتجه لتكبد أكبر خسائر أسبوعية منذ حزيران
-
الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران
-
الهند توقف مؤقتًا شراء النفط الروسي بعد قرار ترامب المفاجئ