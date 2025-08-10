فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة اليوم_أسماء

المناطق المتأثرة:
المستشفى العسكري
كتيبة أبو حمور
بنك الائتمان العسكري
الثنية الصبحيات
مركز أمن المدينة
وأوضحت الشركة أن الانقطاع في المستشفى العسكري، كتيبة أبو حمور، وبنك الائتمان العسكري سيكون فقط لمدة نصف ساعة صباحًا (من 8:00 إلى 8:30) ونصف ساعة مساءً (من 18:00 إلى 18:30)، فيما سيكون الانقطاع في الثنية الصبحيات ومركز أمن المدينة من الساعة 8:30 صباحًا وحتى 6:00 مساءً.
سبب الفصل: بناءً على طلب شركة الكهرباء الوطنية لإجراء أعمال صيانة.
وفي إعلان آخر، ذكرت الشركة أنها ستضطر، آسفة، إلى فصل التيار الكهربائي عن (مغذي الحوية) اليوم الأحد، من الساعة 10:00 صباحًا حتى الساعة 4:00 عصرًا.
المناطق المتأثرة:
مزرعة عي
مزرعة البطوش
منطقة جلجول
سبب الفصل: أعمال صيانة على الخط وكهربة محطات جديدة.
-
أخبار متعلقة
-
البنك المركزي يعلن عن بعثات دراسية - تفاصيل
-
إعلان تجنيد صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة - تفاصيل
-
4460 ميجا واط الحمل الكهربائي الأقصى المسجل اليوم
-
الأمن العام يوقف مطلق النار في عرس بالكرك ويواصل ملاحقة آخرين
-
فتح بوابة شراء الأرقام المميزة (ترميز 1) غداً الساعة الخامسة مساءً
-
الترخيص المتنقل "المسائي" للمركبات بلواء بني كنانة غداً
-
حشرات نافقة ورائحة كريهة .. بلدية الزرقاء تضبط مركبة تحمل دجاجاً مجهول المصدر
-
الترخيص المتنقل في الأزرق الأحد والاثنين