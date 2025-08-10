الأحد 2025-08-10 08:10 ص
 

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة اليوم_أسماء

تعبيرية
تعبيرية
 
الأحد، 10-08-2025 06:52 ص

الوكيل الإخباري-  أعلنت شركة توزيع الكهرباء أنها ستضطر، آسفة، إلى فصل التيار الكهربائي في محافظة الكرك (مغذي الشمالي 1) اليوم الأحد، من الساعة 8:00 صباحًا ولغاية الساعة 6:00 مساءً.
المناطق المتأثرة:
المستشفى العسكري
كتيبة أبو حمور
بنك الائتمان العسكري
الثنية الصبحيات
مركز أمن المدينة

وأوضحت الشركة أن الانقطاع في المستشفى العسكري، كتيبة أبو حمور، وبنك الائتمان العسكري سيكون فقط لمدة نصف ساعة صباحًا (من 8:00 إلى 8:30) ونصف ساعة مساءً (من 18:00 إلى 18:30)، فيما سيكون الانقطاع في الثنية الصبحيات ومركز أمن المدينة من الساعة 8:30 صباحًا وحتى 6:00 مساءً.


سبب الفصل: بناءً على طلب شركة الكهرباء الوطنية لإجراء أعمال صيانة.


وفي إعلان آخر، ذكرت الشركة أنها ستضطر، آسفة، إلى فصل التيار الكهربائي عن (مغذي الحوية) اليوم الأحد، من الساعة 10:00 صباحًا حتى الساعة 4:00 عصرًا.


المناطق المتأثرة:
مزرعة عي
مزرعة البطوش
منطقة جلجول


سبب الفصل: أعمال صيانة على الخط وكهربة محطات جديدة.

 
 
