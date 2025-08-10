استشهاد الصحفي أنس الشريف وزميله محمد قريقع بعد قصف الاحتلال

ويأتي هذا الاستهداف في وقت تتواصل فيه العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع، وسط تحذيرات من خطورة استهداف الطواقم الإعلامية والطبية، لما يمثله ذلك من انتهاك للقوانين الدولية وحماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة.
-
أخبار متعلقة
-
الاحتلال يتبنى اغتيال الصحفي أنس الشريف بدعوى أنه من قوات نخبة حماس
-
نتنياهو: السيطرة على غزة أولوية وحماس لن تكون جزءًا من الحكم
-
معدات لتحلية المياه ضمن مساعدات إماراتية لقطاع غزة
-
الاحتلال يبدأ بشق شارع استيطاني جديد في حزما شمال شرق القدس
-
بن غفير: سأطالب نتنياهو بخطوات عملية وفورية لتفكيك السلطة الفلسطينية
-
5 شهداء جراء سوء التغذية في غزة خلال 24 ساعة
-
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى
-
مستوطنون يقتحمون شلال العوجا شمال أريحا