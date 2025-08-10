الإثنين 2025-08-11 12:53 ص
 

استشهاد الصحفي أنس الشريف وزميله محمد قريقع بعد قصف الاحتلال

الشهيد الصحفي أنس الشريف
الشهيد الصحفي أنس الشريف
 
الأحد، 10-08-2025 11:49 م
الوكيل الإخباري-   استشهد مراسلا قناة الجزيرة، أنس الشريف ومحمد قريقع، اليوم الأحد، جراء قصف إسرائيلي استهدف خيمة للصحفيين أمام البوابة الرئيسية لمجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، وفق ما أكده مدير المجمع.اضافة اعلان


ويأتي هذا الاستهداف في وقت تتواصل فيه العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع، وسط تحذيرات من خطورة استهداف الطواقم الإعلامية والطبية، لما يمثله ذلك من انتهاك للقوانين الدولية وحماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة.
 
 
