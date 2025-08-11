الاحتلال يتبنى اغتيال الصحفي أنس الشريف بدعوى أنه من قوات نخبة حماس

الإثنين 2025-08-11 12:54 ص
 

الإثنين، 11-08-2025 12:15 ص
الوكيل الإخباري-  أعلن الجيش الإسرائيلي مساء يوم الأحد، استهدفت قواته للصحفي الفلسطيني أنس الشريف، زاعما أنه "إرهابي كان يتخفى في صورة صحفي لشبكة الجزيرة القطرية".اضافة اعلان


وادعى الجيش في بيان أن "أنس الشريف شغل منصب قائد خلية إرهابية في تنظيم حماس، وكان مسؤولا عن تطوير الهجمات الصاروخية ضد المدنيين الإسرائيليين وقوات الجيش".

وأضاف في بيانه: "كان الجيش الإسرائيلي قد كشف سابقا عن معلومات استخباراتية ووثائق عثر عليها في قطاع غزة، تؤكد انتماءه العسكري لحماس. وتثبت هذه الوثائق مرة أخرى تورطه في أنشطة إرهابية، حاولت شبكة الجزيرة التنصل منها".

وبحسب البيان: "تتضمن الوثائق قوائم بأسماء الأفراد، وسجلات لدورات تدريبية إرهابية، ودلائل هواتف، ومستندات رواتب للإرهابي، وتقدم دليلا قاطعا على كونه عنصرا إرهابيا عسكريا في صفوف حماس بقطاع غزة".

وزعم الجيش الإسرائيلي تقديم وثائق وأدلة على "اندماج الإرهابي من حماس ضمن شبكة الجزيرة القطرية".

كما ادعى الجيش أنه "قبل تنفيذ الهجوم، اتُخذت إجراءات لتخفيف الأضرار عن المدنيين، شملت استخدام ذخائر دقيقة، ومراقبة جوية، ومعلومات استخباراتية إضافية. وسيواصل الجيش الإسرائيلي عملياته ضد التنظيمات الإرهابية في قطاع غزة".
 
 
