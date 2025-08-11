الإثنين 2025-08-11 02:30 ص
 

الجيش الإسرائيلي يرد على محمد صلاح بشأن استشهاد "بيليه فلسطين"

الشهيد سليمان العبيد
الشهيد سليمان العبيد
 
الإثنين، 11-08-2025 12:50 ص

الوكيل الإخباري-   رد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ناداف شوشاني على تغريدة النجم المصري محمد صلاح التي طالبت بتوضيح ملابسات استشهاد اللاعب الفلسطيني سليمان العبيد المعروف بـ«بيليه فلسطين»، قائلاً إن مراجعة أولية لم تسجّل أي معلومات عن حادث يتعلق باللاعب، وأن الجيش يحتاج إلى مزيد من التفاصيل للتمكّن من التحقيق بشكل أعمق.

وكان محمد صلاح قد تساءل علناً عن سبب وملابِسات استشهاد العبيد بعد أن نشر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تحية قصيرة وداعية للاعب تحت وصف «بيليه فلسطين» دون الإشارة إلى ظروف استشهاده، ما دفع صلاح إلى مطالبة الاتحاد بتوضيح كيفية ومكان وسبب الوفاة.

من جهتها، أعلنت الجمعية الفلسطينية لكرة القدم أن سليمان العبيد استشهد في غارة إسرائيلية استهدفت أشخاصاً كانوا ينتظرون الحصول على مساعدات إنسانية في جنوب قطاع غزة، وهو ما أثار ردود فعل واسعة وإدانات وانتقادات لدرجة الصمت أو التعميم في بيانات بعض الهيئات الدولية.

ويُذكر أن العبيد بدأ مسيرته مع نادي خدمات الشاطئ ثم لعب لأندية أخرى ومثّل المنتخب الفلسطيني، وترك وراءه سجلاً حافلاً من الأهداف وشهرة واسعة في المشهد الكروي الفلسطيني.

