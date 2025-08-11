الجيش الإسرائيلي يرد على محمد صلاح بشأن استشهاد "بيليه فلسطين"

الوكيل الإخباري- رد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ناداف شوشاني على تغريدة النجم المصري محمد صلاح التي طالبت بتوضيح ملابسات استشهاد اللاعب الفلسطيني سليمان العبيد المعروف بـ«بيليه فلسطين»، قائلاً إن مراجعة أولية لم تسجّل أي معلومات عن حادث يتعلق باللاعب، وأن الجيش يحتاج إلى مزيد من التفاصيل للتمكّن من التحقيق بشكل أعمق.

