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إرادات ملكية بحل مجلس الأعيان وتعيين رئيس وأعضاء المجلس - أسماء

الأحد، 30-10-2022 03:24 م

بخطوات بسيطة.. فعّل هذه الخاصية لتحمي هاتفك من القرصنة

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الوكيل الإخباري-نواجه في العصر الرقمي الذي نعيشه، الكثير من الهجمات الإلكترونية التي تستهدف هواتفنا الذكية، خاصة إذا كان صاحب الهاتف يشغل مركزا حساسا، لذا من المهم أن يكون المرء على دراية بكل الوسائل المتاحة لمواجهة القراصنة الإلكترونيين.

وتوفر هواتف آيفون من شركة أبل، خاصية "وضع الإغلاق"، وهي ميزة أمان يمكنها حماية هاتفك من الهجمات الإلكترونية المتطورة، إلا أن هذه الميزة تعمل على تعطيل وحظر الكثير من الأشياء، لذا لن يعمل الهاتف بالطريقة المعتادة أثناء تشغيل هذا الوضع.

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ولتفعيل "وضع الإغلاق"، ينبغي القيام بالخطوات التالية:

 
افتح الإعدادات "Settings".
انقر على "الخصوصية والأمان" (Privacy & Security).
اختر "وضع الإغلاق" (Lockdown Mode).
انقر على "تشغيل وضع الإغلاق" (Turn On Lockdown Mode).
مرة أخرى، اختر "تشغيل وضع الإغلاق" (Turn On Lockdown Mode).
انقر "تفعيل وإعادة تشغيل" (Turn On & Restart).


يذكر أنه لتعطيل وضع الإغلاق يتم اتباع نفس الخطوات.

لكن، تجدر الإشارة إلى أن تفعيل "وضع الإغلاق" يغير من طريقة عمل الهاتف، ومن بين هذه التغييرات:


المراسلة: حظر معظم أنواع مرفقات الرسائل، باستثناء بعض الصور ومقاطع الفيديو والصوت. ولن تتوفر بعض الميزات، مثل الروابط ومعاينات الروابط.
التصفح: حظر بعض تقنيات الويب المعقدة، مما قد يتسبب في بطء تحميل بعض مواقع الويب أو عدم عملها بشكل صحيح.


مكالمات الفيديو: حظر مكالمات الفيديو من "فيس تايم" (FaceTime) الواردة، ما لم تكن قد اتصلت مسبقا بهذا الشخص أو جهة الاتصال.


دعوات الخدمة "Service Invitations": حظر الدعوات الواردة لخدمات "أبل".
ألبومات الصور المشتركة: إزالة الألبومات المشتركة من تطبيق الصور، وسيتم حظر الدعوات للألبوم المشتركة الجديدة.


توصيل الجهاز والإكسسوارات: لن تتمكن من توصيل جهازك بملحق USB أو كمبيوتر آخر، إذ يجب إلغاء الخاصية قبل القيام بذلك.

سكاي نيوز

 

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