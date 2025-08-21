الخميس 2025-08-21 11:59 ص
 

غوتيريش يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في غزة

غزة
غزة
 
الخميس، 21-08-2025 10:31 ص

الوكيل الإخباري-    دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يوم الخميس إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، بعد أن أعلنت دولة الاحتلال الإسرائيلي عن الخطوات الأولى لعملية للسيطرة على مدينة غزة.

وقال جوتيريش في اليابان، حيث يشارك في مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا "من الضروري التوصل فورا إلى وقف لإطلاق النار في غزة… لتجنب الموت والدمار اللذين ستسببهما حتما أي عملية عسكرية تستهدف مدينة غزة".

 
 
