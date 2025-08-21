غوتيريش يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في غزة

وقال جوتيريش في اليابان، حيث يشارك في مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا "من الضروري التوصل فورا إلى وقف لإطلاق النار في غزة… لتجنب الموت والدمار اللذين ستسببهما حتما أي عملية عسكرية تستهدف مدينة غزة".
