غوتيريش يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في غزة

الوكيل الإخباري- دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يوم الخميس إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، بعد أن أعلنت دولة الاحتلال الإسرائيلي عن الخطوات الأولى لعملية للسيطرة على مدينة غزة.

