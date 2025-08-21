الخميس 2025-08-21 11:59 ص
 

10 شهداء بقصف إسرائيلي على غزة وخان يونس بينهم منتظرو مساعدات

دخان يتصاعد عقب غارة إسرائيلية على غزة
دخان يتصاعد عقب غارة إسرائيلية على غزة
 
الخميس، 21-08-2025 10:44 ص
الوكيل الإخباري-   استُشهد 10 فلسطينيين وأُصيب آخرون بجروح، بينهم ثلاثة من منتظري المساعدات، اليوم الخميس، جرّاء قصف ونيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في حي التفاح شمال شرق غزة، وشارع صلاح الدين وسط القطاع، ومدينة خان يونس جنوبًا.اضافة اعلان


وذكرت وكالة "وفا" أن خمسة أشخاص من عائلة واحدة استُشهدوا جرّاء قصف شنّته طائرة مسيّرة تابعة للاحتلال في منطقة شمال غرب خان يونس.

وأضافت أن ثلاثة أشخاص استُشهدوا وأُصيب آخر بجروح، إثر استهداف الاحتلال لتجمعات قرب مركز توزيع مساعدات على شارع صلاح الدين وسط القطاع.

كما استُشهد شخصان وأُصيب آخرون بجروح حرجة، نتيجة قصف مسيّرة إسرائيلية لتجمّع في منطقة الزرقا بحي التفاح شمال شرق مدينة غزة.

وأشارت الوكالة إلى أن قوات الاحتلال واصلت عمليات النسف في حيّي الزيتون شرق مدينة غزة، والصبّرة وسط وجنوب المدينة، وفي جباليا شمال القطاع.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

أزمة سير - أرشيفية

أخبار محلية الأمن للمواطنين : توجهوا إلى أعمالكم باكرا بدءا من الأحد

غزة

فلسطين استشهاد شخصين بغزة جراء الجوع خلال 24 ساعة

جانب من المساعدات

فلسطين بالتعاون مع الأردن .. الإمارات تواصل إرسال الإنزالات الجوية

صورة عامة للعاصمة عمان

أخبار محلية وزير الاقتصاد الرقمي: نظام تنظيم حقوق الشخص المعني يعزز حماية بيانات الأفراد

الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

عربي ودولي زيلينسكي طلب من ترامب الضغط على هنغاريا لوقف عرقلة انضمام أوكرانيا لأوروبا

كتائب القسام

فلسطين القسام تستهدف قوات الاحتلال في خان يونس

دائرة ضريبة الدخل والمبيعات

أخبار محلية أبو علي: 1.2 مليون فاتورة تصدر عن نظام الفوترة يوميا

دخان يتصاعد عقب غارة إسرائيلية على غزة

فلسطين 10 شهداء بقصف إسرائيلي على غزة وخان يونس بينهم منتظرو مساعدات



 
 





الأكثر مشاهدة