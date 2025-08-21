10 شهداء بقصف إسرائيلي على غزة وخان يونس بينهم منتظرو مساعدات

وذكرت وكالة "وفا" أن خمسة أشخاص من عائلة واحدة استُشهدوا جرّاء قصف شنّته طائرة مسيّرة تابعة للاحتلال في منطقة شمال غرب خان يونس.
وأضافت أن ثلاثة أشخاص استُشهدوا وأُصيب آخر بجروح، إثر استهداف الاحتلال لتجمعات قرب مركز توزيع مساعدات على شارع صلاح الدين وسط القطاع.
كما استُشهد شخصان وأُصيب آخرون بجروح حرجة، نتيجة قصف مسيّرة إسرائيلية لتجمّع في منطقة الزرقا بحي التفاح شمال شرق مدينة غزة.
وأشارت الوكالة إلى أن قوات الاحتلال واصلت عمليات النسف في حيّي الزيتون شرق مدينة غزة، والصبّرة وسط وجنوب المدينة، وفي جباليا شمال القطاع.
