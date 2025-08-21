زيلينسكي طلب من ترامب الضغط على هنغاريا لوقف عرقلة انضمام أوكرانيا لأوروبا

11:13 ص

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه طلب من الرئيس الأميركي دونالد ترامب إقناع الرئيس الهنغاري فيكتور أوربان بالتوقف عن عرقلة بدء المحادثات بشأن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.





وأضاف زيلينسكي، في تصريحات لوسائل الإعلام سُجّلت الأربعاء ونُشرت الخميس: "طلبت من الرئيس ترامب ألا تُعرقل بودابست انضمامنا إلى الاتحاد الأوروبي، ووعد الرئيس ترامب بأن فريقه سيعمل على ذلك."