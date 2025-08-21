الخميس 2025-08-21 11:58 ص
 

زيلينسكي طلب من ترامب الضغط على هنغاريا لوقف عرقلة انضمام أوكرانيا لأوروبا

الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
 
الوكيل الإخباري-   قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه طلب من الرئيس الأميركي دونالد ترامب إقناع الرئيس الهنغاري فيكتور أوربان بالتوقف عن عرقلة بدء المحادثات بشأن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.اضافة اعلان


وأضاف زيلينسكي، في تصريحات لوسائل الإعلام سُجّلت الأربعاء ونُشرت الخميس: "طلبت من الرئيس ترامب ألا تُعرقل بودابست انضمامنا إلى الاتحاد الأوروبي، ووعد الرئيس ترامب بأن فريقه سيعمل على ذلك."
 
 
