زيلينسكي طلب من ترامب الضغط على هنغاريا لوقف عرقلة انضمام أوكرانيا لأوروبا

وأضاف زيلينسكي، في تصريحات لوسائل الإعلام سُجّلت الأربعاء ونُشرت الخميس: "طلبت من الرئيس ترامب ألا تُعرقل بودابست انضمامنا إلى الاتحاد الأوروبي، ووعد الرئيس ترامب بأن فريقه سيعمل على ذلك."
