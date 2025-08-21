انخفاض أسعار الذهب عالميا

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة ليصل إلى 3343.09 دولار للأوقية (الأونصة)، كما انخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم أيلول 0.1 بالمئة لتصل إلى 3386.10 دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 37.88 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1335.14 دولار وهبط البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1108.73 دولارا.
