انخفاض أسعار الذهب عالميا

الوكيل الإخباري- هبطت أسعار الذهب اليوم الخميس، مع ترقب المتعاملين لإشارات حول توقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة ليصل إلى 3343.09 دولار للأوقية (الأونصة)، كما انخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم أيلول 0.1 بالمئة لتصل إلى 3386.10 دولار.