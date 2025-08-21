الخميس 2025-08-21 11:57 ص
 

انخفاض أسعار الذهب عالميا

الوكيل الإخباري- هبطت أسعار الذهب اليوم الخميس، مع ترقب المتعاملين لإشارات حول توقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي.
الذهب
 
الخميس، 21-08-2025 10:01 ص

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة ليصل إلى 3343.09 دولار للأوقية (الأونصة)، كما انخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم أيلول 0.1 بالمئة لتصل إلى 3386.10 دولار.


وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 37.88 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1335.14 دولار وهبط البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1108.73 دولارا.

 
 
