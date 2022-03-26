السبت 26-03-2022
الوكيل الاخباري

الأردن وعُمان يؤكدان استمرار العمل على توسعة التعاون

الضمان: مشروع أمر دفاع للنظر بآلية زيادة رواتب المتقاعدين

الأردن يبحث زيادة التعاون الاقتصادي مع قطر

اصابة مواطنة سقطت عن ظهر حصان

دورة تدريبية في الطفيلة حول الإدارة المنزلية

بريطانيا تفرض المزيد من العقوبات على الأفراد والشركات الروسية

الملكية لحماية الطبيعة تطفئ أضواء محمياتها احتفالا بساعة الأرض

الائتلاف الوطني يكرم أعضاءه الفائزين بانتخابات الادارة المحلية

الرئيس الأوكراني : العالم أصبح مهددا بنقص الغذاء بسبب الحرب الدائرة

بايدن يصف بوتين بالـ جزار

السبت، 26-03-2022 02:15 م

تقنية جديدة بديلة لكلمات المرور التقليدية توفر حماية أمنية أعلى

44-39


الوكيل الإخباري -  تمكن فريق بحثي من كلية الهندسة ونظم المعلومات في جامعة ”تسوكوبا“ في اليابان، من تطوير تقنية صور جديدة للحماية الأمنية عبر الإنترنت، لتكون بديلةً عن كلمات المرور الشائعة الاستخدام القائمة على النصوص والأرقام.

وحسب موقع News Update الإخباري، طور الباحثون اليابانيون طريقة مصادقة رسومية محسّنة مزودة بفلاتر، حيث يعمل النظام عن طريق إنشاء إصدارات مشوهة من الصور الرئيسية، أثناء كل تسجيل دخول للصفحات الشخصية عبر الإنترنت، وذلك عن طريق تطبيق عدة فلاتر لمعالجة الصورة.

اضافة اعلان

 

وأوضح الفريق البحثي أن تقنية (EYEDi) تعمل من خلال التحريف العشوائي في شكل الصور المستخدمة بتأمين الصفحات الشخصية عبر الإنترنت، وذلك بشكل مختلف في كل مرة، مما يجعل النظام أكثر أمانًا ضد اختراق كلمات المرور، وحتى لو كان بإمكان المتسللين رؤية شاشة المستخدم باستخدام برنامج التقاط الشاشة.

 

 

ارم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
ستيفن-ويلهايت-وفاة-1024x536

وفاة مخترع GIF متأثراً بكورونا

EC65B1BD-0118-468B-909C-E66A68560D31

3 شركات تكنولوجيا في الصين وروسيا تهدد الأمن القومي الأميركي

_110817096_8d4d9f60-7914-483f-ac75-0288a80ee90d

أبل تعتزم بيع أجهزة أيفون وأيباد ضمن خدمة اشتراك

download

مستشعرات الهواتف الذكية تكشف أمراض القلب والعين

سناب-شات-780x470

سناب.. قريبا قد تصبح قادرا على التحكم بالأشياء الافتراضية بأفكارك

فيسبوك-مسنجر-780x419

لا تنقر على الرابط أبدا.. تحذير من رسالة خبيثة على ماسنجر!

أخبار متعلقة
120146-220660035

تحذير من تهديد جديد يستهدف مستخدمي واتساب

5e74d6f04236042b2250227d

المفوضية الأوروبية تجري تحقيقات ضد غوغل وفيسبوك بسبب تهم احتكار

Untitled-1-password

ما هو الوقت اللازم لاختراق حسابك وكلمة مرورك من جانب المتسللين؟

62233ed8423604530957a80c

شبكات التواصل الاجتماعي الروسية تشهد ازديادا في نشاط المستخدمين

internet-technologies-4k-cables-hub-wires

تعطل خدمة الإنترنت في أوكرانيا مع تقدم القوات الروسية

IMG_٢٦٠٢٢٠٢٢_٠٨٤٥٢٧_1600_x_900_pixel

أبرزها واتساب وسناب شات وباي بال.. ابتكارات تكنولوجية ذات جذور أوكرانية