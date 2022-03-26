تقنية جديدة بديلة لكلمات المرور التقليدية توفر حماية أمنية أعلى

الوكيل الإخباري - تمكن فريق بحثي من كلية الهندسة ونظم المعلومات في جامعة ”تسوكوبا“ في اليابان، من تطوير تقنية صور جديدة للحماية الأمنية عبر الإنترنت، لتكون بديلةً عن كلمات المرور الشائعة الاستخدام القائمة على النصوص والأرقام.



وحسب موقع News Update الإخباري، طور الباحثون اليابانيون طريقة مصادقة رسومية محسّنة مزودة بفلاتر، حيث يعمل النظام عن طريق إنشاء إصدارات مشوهة من الصور الرئيسية، أثناء كل تسجيل دخول للصفحات الشخصية عبر الإنترنت، وذلك عن طريق تطبيق عدة فلاتر لمعالجة الصورة.

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وأوضح الفريق البحثي أن تقنية (EYEDi) تعمل من خلال التحريف العشوائي في شكل الصور المستخدمة بتأمين الصفحات الشخصية عبر الإنترنت، وذلك بشكل مختلف في كل مرة، مما يجعل النظام أكثر أمانًا ضد اختراق كلمات المرور، وحتى لو كان بإمكان المتسللين رؤية شاشة المستخدم باستخدام برنامج التقاط الشاشة.

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