تيك توك تختبر ميزة سجل المشاهدة

تختبر منصة تيك توك ميزة سجل المشاهدة الجديدة مع بعض المستخدمين للسماح لهم بالعثور على مقاطع الفيديو التي ظهرت عبر صفحة "For You" ولم يكن لديهم فرصة لحفظها.



ويمثل تحديث صفحة "For You" عن طريق الخطأ وفقدان الفيديو قبل أن تتاح لك فرصة الإعجاب به مشكلة شائعة للمستخدمين. وذلك نظرًا للبث المستمر للمحتوى عبر المنصة.



ويبدو أن المنصة تتطلع إلى حل هذه المشكلة بإضافة هذه الميزة المحتملة.



وعندما سئل عما إذا كانت الشركة تخطط لتوسيع الاختبار وطرح الميزة لمزيد من المستخدمين، قالت المنصة في رسالة بريد إلكتروني إنه ليس لديها المزيد لمشاركته بشأن الاختبار في هذا الوقت. وقال متحدث باسم تيك توك: نحن دائمًا نفكر في طرق جديدة لإضفاء قيمة على مجتمعنا وإثراء تجربة تيك توك.



واكتشف مستخدم تويتر "Hammod Oh"، الذي غالبًا ما يكشف عن الميزات التي يتم اختبارها حاليًا بواسطة منصات التواصل الاجتماعي، الميزة أولاً، والتي تم تسليط الضوء عليها بعد ذلك من قبل مستشار وسائل التواصل الاجتماعي مات نافارا.

