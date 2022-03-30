الأربعاء 30-03-2022
الوكيل الاخباري

التنمية تؤجل أقساط نيسان وأيار على صناديق الائتمان وقروض الأسر المنتجة

فقدان محفظة في صويلح

تيك توك تختبر ميزة سجل المشاهدة

الأردن يُحدد موعد ومكان تحري هلال شهر رمضان

الأردن يؤكد دعمه لجهود إنهاء الأزمة اليمنية

تفاصيل لقاء الملك مع الرئيس الإسرائيلي

أبو علي: دائرة الضريبة غيرت منهجيتها في مكافحة التهرب

إصابة ضابطي صف في مكافحة المخدرات خلال مداهمة أمنية

تمديد إعفاء الشقق والأراضي من الرسوم

السقاف: 12.3 مليار دينار موجودات صندوق استثمار أموال الضمان

الأربعاء، 30-03-2022 03:27 م

تيك توك تختبر ميزة سجل المشاهدة

320227111830468449822


الوكيل الاخباري- تختبر منصة تيك توك ميزة سجل المشاهدة الجديدة مع بعض المستخدمين للسماح لهم بالعثور على مقاطع الفيديو التي ظهرت عبر صفحة "For You" ولم يكن لديهم فرصة لحفظها.

ويمثل تحديث صفحة "For You" عن طريق الخطأ وفقدان الفيديو قبل أن تتاح لك فرصة الإعجاب به مشكلة شائعة للمستخدمين. وذلك نظرًا للبث المستمر للمحتوى عبر المنصة.

ويبدو أن المنصة تتطلع إلى حل هذه المشكلة بإضافة هذه الميزة المحتملة.

وعندما سئل عما إذا كانت الشركة تخطط لتوسيع الاختبار وطرح الميزة لمزيد من المستخدمين، قالت المنصة في رسالة بريد إلكتروني إنه ليس لديها المزيد لمشاركته بشأن الاختبار في هذا الوقت. وقال متحدث باسم تيك توك: نحن دائمًا نفكر في طرق جديدة لإضفاء قيمة على مجتمعنا وإثراء تجربة تيك توك.

واكتشف مستخدم تويتر "Hammod Oh"، الذي غالبًا ما يكشف عن الميزات التي يتم اختبارها حاليًا بواسطة منصات التواصل الاجتماعي، الميزة أولاً، والتي تم تسليط الضوء عليها بعد ذلك من قبل مستشار وسائل التواصل الاجتماعي مات نافارا.

اضافة اعلان

 

العربية

 




 

 


 

إقرأ ايضا
31-16

ماسنجر يطلق ميزات جديدة لتطوير أداء الدردشة

5201930223821307-1

احذر.. الرسائل النصية لواتساب في خطر

62441c4b4c59b7392a5fdb02

روس كوسموس تنشر أرشيفا ضخما من الفيديوهات عبر خدمة Rutube الروسية

624310484c59b73d5e4abd69

الروس يبتكرون روبوتا قادرا على إجراء فحوصات الموجات فوق الصوتية

7226-1946087532

بعد سنوات من تمتع مستخدمي آيفون بها.. واتساب تبدأ باختبار هذه الميزة

900x450_uploads,2022,03,29,0c1715ef62

أبل تخفض إنتاج هذه الهواتف بنسبة 20%.. ماذا حدث؟

أخبار متعلقة
1648377642_media

شكل جديد لإنستغرام.. وضع ملء الشاشة

twitter-stock-0913.0.0

لمستخدمي آيفون.. خاصية إنشاء صور متحركة (GIF) على تويتر أصبحت متاحة

Screenshot_7

بعد حجب "إنستغرام".. روسيا تستعد لإطلاق "روسغرام"

622efa274c59b709a56e73c8

هيئة الرقابة الروسية تضع إنستغرام على قائمة المواقع ذات الوصول المحدود في روسيا

E007C765-3D03-4F95-92EC-82E54C80E029.

تيك توك يعلق البث المباشر وتحميل المقاطع المصورة الجديدة في روسيا

62205d694c59b769f5757389

بعد أكثر من أسبوع على إطلاقه.. منصة ترامب غير قابلة للاستخدام