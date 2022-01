سبايدر مان بطل إصدار ببجي موبايل القادم

الوكيل الإخباري - ذكرت تسريبات أخيرة، أن البطل الخارق المفضل على الإنترنت سبايدر مان SPIDER-MAN، سيظهر في لعبة الموبايل الأشهر ببجي موبايل PUBG Mobile وذلك خلال منتصف شهر يناير الجاري.



وستكون هذه الخطوة، هي أول تعاون لـ ببجي موبايل PUBG Mobile مع شركة سوني العالمية Sony ، بإضافة محتوى سبايدر مان SPIDER-MAN الحصري، بكل عناصره وميزاته المثيرة والشيقة إلى اللعبة.

اضافة اعلان

ويأتي هذا بعد طرح Spider-Man: No Way Home في دور السينما في 17 ديسمبر الماضي، ومن المحتمل أن يلعب تباين الإصدار القادم من ببجي موبايل والذي قد يحمل رقم إصداؤ الإصدار 1.8.



وكانت ببجي موبايل قد أطلقت أخر تحديث والذي حمل رقم 1.7 في شراكة هي الأكبر من نوعها مع مسلسل الرسوم المتحركة الجديد Arcane، والذي تدور أحداثه في عالم League of Legends، حيث سيتضمن طريقة لعب جديدة مبتكرة.



اخبارك