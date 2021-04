فيسبوك يفوز بأول جائزة أوسكار

الوكيل الاخباري - حازت شركة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، على أول جائزة أوسكار سينمائية لها، وذلك في حفل توزيع الجوائز السنوي الـ93، الذي أقيم أمس الأحد.

وتمكنت "فيسبوك" من الفوز بالتمثال الذهبي الشهير عن فيلمها القصير "كوليت"، وهو من إنتاج شركتها "أوكيولوس" للواقع الافتراضي وشركة ألعاب الفيديو "إي إيه".



ويتتبع الفيلم البالغ مدته 24 دقيقة فقط عضو المقاومة الفرنسية السابقة، كوليت مارين كاثرين، أثناء سفرها إلى ألمانيا لأول مرة منذ 74 عاما.



وتم تنفيذ فيلم "كوليت" من الأساس من أجل لعبة فيديو الواقع الافتراضي من الحرب العالمية الثانية "Medal of Honor: Above and Beyond".

بينما حصدت شبكة "نيتفلكس" الأمريكية 7 جوائز في حفل أوسكار 2021، لكن لم يكن من بينها جائزة أفضل فيلم، إذ كانت تنافس في هذه الفئة بفليمين هما "مانك" و"The Trial of Chicago Seven".



كما نالت منصة البث "ديزني بلس" على جائزتي أوسكار هما أفضل فيلم رسوم متحركة هو "سول" وأفضل موسيقى تصويرية عن نفس الفيلم.



فيما نالت شركة "أمازون" الأمريكية جائزتي أوسكار في المونتاج والصوت عن فيلمها "Sound of Metal"، وهو من بطولة الممثل ريز أحمد.

سبوتنيك