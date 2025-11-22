السبت 2025-11-22 03:53 م
 

يوتيوب تختبر ميزة الرسائل المباشرة داخل التطبيق بعد إزالتها سابقا

السبت، 22-11-2025 01:42 م

الوكيل الإخباري-   بدأت منصة يوتيوب اختبار دعم الرسائل المباشرة مجددًا، ما يتيح للمستخدمين مشاركة الفيديوهات وإجراء محادثات داخل التطبيق على الهواتف الذكية. وذكرت المنصة في صفحة الدعم أنها تختبر "طرقًا جديدة لمشاركة الفيديوهات"، تشمل إمكانية الدردشة حول المقاطع المرسلة مباشرة داخل التطبيق.

الميزة متاحة حاليًا للمستخدمين من سن 18 عامًا فما فوق في أيرلندا وبولندا فقط، كمرحلة تجريبية أولى، دون إعلان موعد للتوسع عالميًا.


وكانت يوتيوب قد قدمت ميزة مشابهة سابقًا قبل إزالتها في 2019، إلا أن الطلب المتزايد على خاصية المراسلة دفع المنصة لإعادة اختبارها.


وتدعم الخاصية الجديدة مشاركة جميع أنواع الفيديوهات، سواء الفيديوهات الطويلة أو القصيرة (Shorts) أو البث المباشر، مع ضرورة تبادل الدعوات بين المستخدمين قبل بدء المحادثة. وتسمح الميزة برفض الدعوات غير المرغوب فيها، إضافة إلى إمكانية الحظر والإبلاغ عن المحادثات.


وأكدت يوتيوب أنها ستخضع الرسائل للمراجعة نفسها المطبقة على التعليقات والفيديوهات لضمان الالتزام بإرشادات المجتمع. وتقول المنصة إن الميزة بدأت بالظهور بالفعل لدى بعض المستخدمين يوم الخميس في الدولتين المشمولتين بالتجربة.

 

