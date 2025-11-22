"شات جي بي تي" يدخل مرحلة جديدة: غرف "دردشة جماعية" بذكاء اصطناعي

الوكيل الإخباري- أطلقت أوبن أيه آي ميزة المحادثات الجماعية في شات جي بي تي عالميًا، لتصبح متاحة لجميع المستخدمين في النسختين المجانية والمدفوعة.

وتحوّل الميزة شات جي بي تي من أداة فردية إلى مساحة مشتركة يمكن استخدامها مع الأصدقاء أو العائلة أو زملاء العمل لإنجاز المهام واتخاذ القرارات ضمن محادثة واحدة، مع الحفاظ على إعدادات وذكريات كل مستخدم بشكل مستقل.



عدد المشاركين: يمكن مشاركة المحادثة مع ما يصل إلى 20 شخصًا بعد قبول الدعوة.

آلية الانضمام: يُنشئ كل مشارك ملفًا شخصيًا مختصرًا، وإضافة عضو جديد لمحادثة قائمة تنشئ محادثة جديدة دون تعديل الأصلية.

تفاعل الذكاء الاصطناعي: يشارك شات جي بي تي في المحادثة عند الحاجة، مع إمكانية استخدام الإيموجي أو البقاء صامتًا.



تعتبر هذه الميزة بداية لمرحلة جديدة تجعل شات جي بي تي بيئة تعاونية بدلًا من تجربة فردية فقط.